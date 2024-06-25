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Окупанти тягнуть до Криму нові ППО: у ВМС розповіли, чим це обернеться для РФ

Анна Косик
25 червня 2024, 15:52
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ЗСУ успішно знищують системи ППО окупантів у тимчасово окупованому Криму, тож їм доводиться стягувати додаткові комплекси для бодай якогось захисту.
ПВО, Крым на карте
ЗСУ звозять до Криму ППО в надії захиститися від українських атак / Колаж: Главред, фото: flickr

На тимчасово анексованому півострові Крим серед російського угруповання не припиняється вирішення питання забезпечення засобами ППО. Справа в тому, що останнім часом ЗСУ активно знищували ворожі системи протиповітряної оборони і як наслідок, окупанти стають все більш незахищеними, як і стратегічно важливі об'єкти.

Щоб хоч якось закрити такі цілі, як Кримський міст, залізничну переправу та склади РФ на півострів росіяни знову стягують найновіші елементи зенітного ракетного комплексу С-500. Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, як це вплине на ситуацію.

За його словами, нічого кардинально нового в роботі російської ППО ці комплекси не змінять. Тобто ЗСУ і далі зможуть наносити успішні удари по цілях противника на півострові.

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"Якихось нових принципових рішень, які дозволять протистояти системам озброєння, яке застосовувалося по Криму, принципових рішень, принципових змін у цьому рішенні немає", - заявив речник ВМС.

Плетенчук зазначає, що різниця нових комплексів, які РФ стягнула у Криму, на противагу старих лише в електронному начинні. Але і воно має свої недоліки для окупантів, адже у них є складнощі в експорті такого типу систем для ППО. Росія ж такої електроніки самостійно не виробляє.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Атаки ЗСУ на Крим та наслідки для окупантів

Раніше повідомлялось, що для звільнення окупованого Криму Сили оборони мають далі знищувати військові обʼєкти окупантів на території півострова, а також завдати удару по Кримському мосту.

Нагадаємо, Росія цілеспрямовано розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму. Так окупанти намагаються стримати українські удари.

Напередодні стало відомо, що Кримський міст зараз вкрай вразливий. Вже всім зрозуміло, що він приречений та навряд чи переживе 2024 рік. І країна-агресор Росія навряд чи зможе відповісти щось на ліквідацію цього об'єкту.
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ПВО ВМС України анексія Криму
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