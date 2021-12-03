Під Львовом загорівся костел, стовп диму видно за кілометри

У будівлі дуже багато дерев'яних конструкцій.
У Брюховичах біля Львова спалахнув масштабна пожежа у костелі. Ліквідація вогню триває.
Як повідомляє ДСНС Львівської області, пожежа виникла о 13: 43. Близько 15:00 його вдалося локалізувати на площі 180 кв.м. Під час гасіння постраждала одна людина.
З вогнем боролися 44 рятувальники, було залучено 11 одиниць спецтехніки.
У соцмережах очевидці опублікували відео, на якому видно пожежу і стовп диму, який помітно за кілометри.
Нагадаємо, раніше на Львівщині горіли склади. Рятувальники майже дві години працювали над локалізацією загоряння в селі Солонка.
Також моторошний інцидент на Львівщині стався у місті Червоноград. 30-річний художник, малюючи картину, отримав 50% опіків тіла. Його терміново госпіталізували. Він у важкому стані.
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Автор: Уляна Виноградова