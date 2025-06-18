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За життя молилася вся Україна: зʼявилося фото загиблого у Києві 31-річного Дмитра

Маріна Фурман
18 червня 2025, 10:20
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Чоловік навчався в університеті ім. М. Драгоманова на 1 курсі магістратури.
удар по Киеву
Окупанти завдали масованого удару по Києву 17 червня / Колаж: Главред, фото facebook.com/udu.dragomanova, скріншот із відео

Коротко:

  • Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Києві
  • Внаслідок ворожого удару загинуло 23 людини, в тому чисні 31-річний Дмитро

У четвер, 17 червня, у Києві з-під завалів багатоповерхівки у Солом'янському районі рятувальники дістали тіло 31-річного чоловіка, батьки якого весь день біля руїн чекали на звістку про його порятунок. В Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова, де навчався чоловік, показали фото загиблого Дмитра.

"У ці страшні дні серця українців розриваються від болю… Це хлопець, за долею якого стежила вся країна. Той, чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили… Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії… Та дива не сталося", - йдеться в повідомленні.

відео дня
загиблий Дмитро
Загиблий Дмитро / фото: facebook.com/udu.dragomanova

У дописі зазначено, що загиблим виявився Ісаєнко Дмитро Костянтинович — студент групи 1мЗЛФР, 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я, спеціальності "Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація)".

"Йому було лише 31. Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя — поки його не забрала війна", - резюмували у колективі.

За життя молилася вся Україна: зʼявилося фото загиблого у Києві 31-річного Дмитра
Якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Києву 17 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 17 червня, країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.

Через атаку на Київ 17 червня кількість загиблих зросла до 23. У столиці оголошено День жалоби. А розбір завалів у Соломʼянському районі досі триває.

Пізніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс виступила із заявою, в якій засудила дії російської армії та підтвердила загибель американського громадянина внаслідок атаки на Київ.

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