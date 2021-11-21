За кордон в 104 роки: одеситка в рекордному віці отримала закордонний паспорт

Жінка планує поїхати до Польщі / скріншот

Довгожителька з Одеси напередодні свого 104 дня народження отримала закордонний паспорт. Таким чином жінка планує відвідати Польщу і побачити, як живуть її правнуки.

Як йдеться у сюжеті ТСН, паспорт працівники міграційної служби принесли їй просто додому.

"Народилася я в Одесі в сімнадцятому, в революцію. Я за національністю - полька, вчилася я в польській школі", - розповідає вона про себе.

Також відомо, що її дочки – вісімдесяти двох і сімдесяти п'яти років – живуть у Варшаві разом з двома онуками і п'ятьма правнуками.

"По-перше, вона правнуків не бачила ніколи і головне - там ми їй надамо повноцінну медичну допомогу. Тут у нас такої можливості немає. Ми навіть не можемо її спустити з 4 поверху", - розповіли дочки.

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Півтора роки тому впала і пошкодила стегно. Зараз вона пересувається на візку. Але на здоров'я не скаржиться.

"Їй 104 роки. Вона таблицю множення знає, вона добре пише. Вона так довго живе, бо ніколи ні на кого не розраховувала. Вона ніколи не лежала вдень. Вона цілий день собі шукала якусь роботу. Вона ніколи не приймала ніяких ліків", – розповідає дочка жінки.

104-річна Софія Цуркан стала першою не тільки в Одесі, а й у всій Україні, хто отримав закордонний паспорт після 100 років.

Нагадаємо, раніше вчені провели масштабне дослідження і вивчили спосіб життя людей, яким старше 60 років.

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