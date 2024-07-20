Що відомо про Ірину Фаріон та чому у неї стріляли

Ірина Фаріон одна із найодіозніших політиків України останніх років, мовознавиця та борець за українську мову.

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Ірина Фаріон / Фото: УНІАН

Ввечері 19 липня у відомого українського політика та мовознавицю Ірину Фаріон стріляв невідомий. Нажаль, після кількох годин боротьби медиків за її життя серце Фаріон не витримало та вона померла в одній із львівських лікарень. Главред розповідає все, що було важливо знати про Ірину Фаріон.

Ірина Фаріон - відома українська мовознавиця, докторка філологічних наук, професорка, народна депутатка України VII скликання і громадська діячка.

Народилася Фаріон 29 квітня 1964 року у Львові у родині вчительки та сантехніка. У 1987 році закінчила філологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. Вже у студентські роки працювала лаборантом кафедри загального мовознавства університету. До 1991 року очолювала Центр україністики на кафедрі фольклористики.

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Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Варто відзначити, що Фаріон у 1988-89 роках була членом КПРС. Сама ж вона згодом зізналась, що вступила в партію для кар'єрного росту та для того, щоб не руйнувати партію зсередини.

У 1990-1995 років викладала у Львівському державному інституту прикладного мистецтва (тепер - Академія мистецтв). Читала курси української мови як іноземної, культури мови та української літератури.

За своє життя Фаріон написала більше 200 наукових праць та монографій. За свою наукову діяльність Фаріон була удостоєна багатьох премій та визнань, зокрема вона була лауреаткою Всеукраїнської премії ім. Бориса Грінченка. Також вона лауреат Премія ім. Івана Огієнка за наукові досягнення та Премії ім. Олекси Гірника.

За часи політичної діяльності Фаріон була членкинею всеукраїнського об'єднання "Свобода", згодом була народноюю депутаткою саме від цієї партії. Також була головою підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти.

Вона часто публічно виступала проти використання російської мови у ділових та державних колах, часто вступала у конфлікти із народними депутатами, які говорили російською.

Через свою радикальну позицію і критику російськомовних українців Фаріон неодноразово потрапляла у скандали. Торік вона в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" жорстко розкритикувала російськомовних військових (зокрема з Третьої штурмової бригади, створеної на базі добровольчого формування "Азов").

Внаслідок гучних скандалів Ірину Фаріон звільнили із посади, яку вона обіймала у "Львівській політехниці", але вже у травні цього року її поновили на посаді, крім того, су призначив виплатити їй грошову компенсацію за вимушену перерву у роботі.

Ірина Фаріон померла в ніч з 19 на 20 липня після скоєного на неї ззамаху у Львові. Лікарі боролись за її життя, проте врятувати так і не змогли. В неї залишилась донька, внук та внучка, з чоловіком вона була розведена.

Вбивство Ірини Фаріон

Замах на Ірину Фаріон трапився у Львові 19 липня, після чого її доправили у міську лікарню.

Національна поліція України підтвердила, що Ірина Фаріон померла у лікарні від отриманих травм. Правоохоронці перекваліфікували злочин на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

"Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи та затримання зловмисника", - запевнили у Нацполіції.

Пізніше мер Львова Садовий повідомив: "Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти!Дякую правоохоронним органам, які активно працюють над цим. Замовник також має бути відомим і нести повну відповідальність. Вічна Памʼять", - написав Садовий.

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