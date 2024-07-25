УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Є генерали, які працюють по-старому": Сенцов заявив про "радянську армію" в Україні

Юлія Закрепа
25 липня 2024, 14:25
82
Армія завжди консервативніша від будь-якої іншої державної інституції, наголосив Сенцов.
'Є генерали, які працюють по-старому': Сенцов заявив про 'радянську армію' в Україні
Сенцов видав заяву про проблеми в українській армії / колаж: Главред, фото: Facebook, Сили територіальної оборони ЗСУ

Режисер та командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов заявив, що в українського війська є багато досягнень у використанні дронів, розробці нових тактик бойових дій, але на рівні управління армія залишається "старою радянською".

Сенцов відповів на запитання в інтерв’ю "BBC News Україна", які шанси в українського війська перестати бути "малою радянською армією". Він зауважив, що армія - це дуже архаїчна, вертикально побудована структура, яка не може зсередини реформуватися. Армія завжди консервативніша від будь-якої іншої державної інституції.

"Ми маємо багато досягнень у використанні дронів, розробили нові тактики бойових дій, але на рівні управління залишаємося старою радянською армією. Натівського планування та стандартів на загальному рівні немає. Ми далі живемо статутами, написаними в 1990-х, в 2000-х. Загалом це продовження старої радянської традиції. Якщо ми йдемо до НАТО, маємо використовувати їхні протоколи", - висловився командир штурмової роти.

відео дня

Він звернув увагу, що зараз більшість командирів батальйонів - це бойові офіцери. Але у штабах є генерали, які далі працюють по-старому.

"Хтось грає в Жукова. Скандали останнього часу не перші й не останні. Ніхто не хоче повідомляти нагору погані новини. "Ситуація важка, але контрольована" - це вже стало мемом", - сказав Сенцов.

Хто такий Олег Сенцов?

Олег Сенцов - український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова за свободу думки Європарламенту (2018) та Національної премії України імені Тараса Шевченка (2016).

Молодший лейтенант ЗСУ, командир штурмової роти 47 ОМбр, позивний "Ґрунт", пише Вікіпедія.

Інциденти в армії України

Нагадаємо, що 24 липня на Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими. Внаслідок інциденту загинули три військовослужбовці, ще чотири отримали поранення. Поранених доставили до Військово-медичного клінічного центру, там їм надають медичну допомогу. Стан важкий.

21 липня у Тернополі військовий розстріляв прикордонника. Майор однієї з військових частин розстріляв молодого прикордонника з табельної зброї. Дізнайтесь у матеріалі, що насправді стало причиною жорстокої розправи. Правоохоронці розслідують справу за статтею "Умисне вбивство".

Нацгвардієць влаштував бійню в Лимані та розстріляв пенсіонерку з дочкою і двох копів. Співробітники ДБР та Національної поліції України проводять досудове розслідування за фактом умисного вбивства чотирьох осіб у місті Лиман Донецької області, затримано підозрюваного військовослужбовця.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Олег Сенцов
Реклама

Головне за день

РФ стягує резерви і готує штурм на півдні: у Bild дізналися напрямок удару

РФ стягує резерви і готує штурм на півдні: у Bild дізналися напрямок удару

15:21 Україна
У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву

У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву

15:12 Україна
Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти США

Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти США

15:10 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка 6790

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка

З'явилась свіжа десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині 3285

З'явилась "свіжа" десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині

На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: є загиблі та поранені 2306

На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: є загиблі та поранені

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон 1948

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон

Останні новини

15:32

Серце красуні схильне до зради: 3 знаки зодіаку, які можуть піти "наліво"

15:21

РФ стягує резерви і готує штурм на півдні: у Bild дізналися напрямок удару

15:12

У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву

15:10

Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти США

15:02

Загроза наступу РФ з боку Білорусі: чи достатньо сил у ворога – Демченко

Спроба №2. Що задумав Путін у Харківській області та які прогнозиСпроба №2. Що задумав Путін у Харківській області та які прогнози
15:00

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні

14:59

Повітряна тривога у Румунії: у країні заявили про падіння уламків російського дрону

14:44

Температура впаде до +13 і будуть дощі: коли і де в Україні чекати на похолодання

14:35

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ

Реклама
14:25

"Є генерали, які працюють по-старому": Сенцов заявив про "радянську армію" в Україні

14:24

Формула успішного кіносценарію: киян кличуть на зустріч зі сценаристом "Мавки"

13:39

Чи існує загроза оточення Часового Яру: в ЗСУ розставили всі крапки над "і"

13:34

"Є відчуття, ніби тебе немає": Єфросиніна зізналася в тотальній залежності

13:24

"Врятуй маму Миколи Тищенка!" - активісти та волонтери оголосили збір грошей

13:21

РФ у Запорізькій області зібрала 90 тисяч окупантів: чи готує ворог наступ

12:58

Потап за кордоном співпрацює з росіянами і оформив лейбл на свою "коханку" - блогер

12:58

Нищівний удар по порому РФ у Керченській протоці: розвідка Британії назвала наслідки

12:57

Російських артистів-путіністів викликають до суду у справі про вбивство Ігоря Талькова

12:48

Для чого додають картопляний крохмаль у тісто: секрет від досвідчених господиньВідео

12:27

Війська РФ через місяць-півтора перейдуть в оборону: у Нацгвардії зробили заяву

Реклама
12:15

У родині Соломії Вітвіцької буде поповнення - її тато зворушений до сліз

12:14

"РФ захопила останній оплот ЗСУ": у Bild розкрили ситуацію біля Очеретиного

12:09

Побачили тільки обрані: який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон

12:01

Як очистити дно сковороди зовні - відвалиться навіть товстий шар нагару

11:55

РФ прорвалась на Харківщини з іншої ділянки: аналітики заявили про загрозу

11:47

Ворог оточив ЗСУ під Прогресом: можливі два сценарії розвитку подій – Forbes

11:31

Що заборонено робити 26 липня: яке церковне свято у цей день

11:27

Нідерланди та Данія передадуть Україні 14 танків Leopard 2

11:12

Загрожує затяжна війна: на Заході назвали сценарій для України та РФ

11:05

Остапчук і його юна дружина повідомили про вагітністьВідео

11:04

Місячний календар стрижок на серпень 2024: коли обрізати кінчики і фарбуватися

10:53

Вбивство Фаріон: що в поліції кажуть про причетність російських неонацистів

10:40

Китайський гороскоп на завтра 26 липня: Тигри - уникайте цукру, Свиням - справжня удача

10:29

РФ другу ніч поспіль атакувала Ізмаїльський район, три дрони залетіли в Румунію

10:20

Колишня дружина Тома Круза налякала фанів гематомою під оком

10:14

Влада РФ "взялася" за путіністку Лоліту: що влаштувала співачка

09:56

Що буде з відключеннями світла у серпні: в Укренерго дали прогноз

09:50

Тисячу і більше за день: Шольц розповів про вражаючі втрати РФ у війні

09:27

Коли можливий контрнаступ ЗСУ: в ISW зробили прогноз і розкрили деталі

09:16

Дружина Нікіти Преснякова зробила зізнання в РФ - що сталося

Реклама
08:26

У РФ впав бойовий вертоліт Мі-28, екіпаж загинув

08:25

Сигнал від України та плани Путіна: у Байдена прокоментували візит Кулеби до КНР

08:10

Причина "проколу" антиросійських санкційПогляд

08:06

"З яких кущів вони вилізли": Лайма Вайкуле видала неприємну для росіян правду про Аллу Пугачову

07:46

РФ потрібно 5 років для окупації чотирьох областей: генерал Британії зробив прогноз

07:29

Байден пояснив, чому вийшов із передвиборчих перегонів, і назвав свої пріоритетиВідео

06:38

РФ атакувала Київ дронами: на підступах до столиці збили всі "Шахеди"

06:10

Шанси Камали Гарріс на виборах у СШАПогляд

05:48

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка

05:19

ЗСУ знищують утричі більше техніки окупантів, ніж РФ може відновити

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти