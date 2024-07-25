'Є генерали, які працюють по-старому': Сенцов заявив про 'радянську армію' в Україні

Армія завжди консервативніша від будь-якої іншої державної інституції, наголосив Сенцов.

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Сенцов видав заяву про проблеми в українській армії / колаж: Главред, фото: Facebook, Сили територіальної оборони ЗСУ

Режисер та командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов заявив, що в українського війська є багато досягнень у використанні дронів, розробці нових тактик бойових дій, але на рівні управління армія залишається "старою радянською".

Сенцов відповів на запитання в інтерв’ю "BBC News Україна", які шанси в українського війська перестати бути "малою радянською армією". Він зауважив, що армія - це дуже архаїчна, вертикально побудована структура, яка не може зсередини реформуватися. Армія завжди консервативніша від будь-якої іншої державної інституції.

"Ми маємо багато досягнень у використанні дронів, розробили нові тактики бойових дій, але на рівні управління залишаємося старою радянською армією. Натівського планування та стандартів на загальному рівні немає. Ми далі живемо статутами, написаними в 1990-х, в 2000-х. Загалом це продовження старої радянської традиції. Якщо ми йдемо до НАТО, маємо використовувати їхні протоколи", - висловився командир штурмової роти. відео дня

Він звернув увагу, що зараз більшість командирів батальйонів - це бойові офіцери. Але у штабах є генерали, які далі працюють по-старому.

"Хтось грає в Жукова. Скандали останнього часу не перші й не останні. Ніхто не хоче повідомляти нагору погані новини. "Ситуація важка, але контрольована" - це вже стало мемом", - сказав Сенцов.

Хто такий Олег Сенцов? Олег Сенцов - український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова за свободу думки Європарламенту (2018) та Національної премії України імені Тараса Шевченка (2016). Молодший лейтенант ЗСУ, командир штурмової роти 47 ОМбр, позивний "Ґрунт", пише Вікіпедія.

Інциденти в армії України

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