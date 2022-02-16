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"Особистий ворог Путіна": Гордон розповів, навіщо вивіз всю сім'ю з України

16 лютого 2022, 00:40

За словами журналіста, він вивіз всю сім'ю до Відня.

Гордон
Дмитро Гордон / Скріншот

Відомий український журналіст Дмитро Гордон підтвердив, що вивіз частину своєї родини з України через можливе вторгнення Росії.

За словами Гордона, він вже вісім років бореться з російською пропагандою "практично поодинці".

"Я розумію, що, оскільки я є особистим ворогом Путіна і кремлівської банди, удар може бути завдано по моїй родині, якщо вони опиняться в Києві. Тому для мене однозначно те, що я залишаюся вдома, моя дружина залишається вдома, а люди за яких я відповідаю повинні бути в безпеці", - сказав він.

За словами журналіста, він вивіз до Відня свого батька, тещу дідуся своєї дружини і дітей, тому що не хоче ризикувати ними.

"Я не можу боротися зі зв'язаними руками. А діти і літні батьки, які залишаються тут, якщо сюди увійдуть росіяни, це мої зв'язані руки. Я повинен бути вільний і ні про кого не думати. Я повинен думати про боротьбу", - підкреслив Гордон, передає телеканал Україна 24.

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Він зазначив, що першим його родині запропонував допомогу олігарх Рінат Ахметов.

"Я цю допомогу прийняв. І я йому дуже за цю допомогу вдячний", - сказав Гордон.

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Олігархи залишають Україну

У неділю з'явилася інформація, що українські олігархи і бізнесмени масово залишають Україну чартерними рейсами.

Повідомлялося, що тільки 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів і приватних літаків.

При цьому, президент Володимир Зеленський, 14 лютого попросив усіх депутатів, які покинули Україну на тлі загрози вторгнення військ Росії, повернутися в країну протягом 24 годин.

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