"Особистий ворог Путіна": Гордон розповів, навіщо вивіз всю сім'ю з України

За словами журналіста, він вивіз всю сім'ю до Відня.
Відомий український журналіст Дмитро Гордон підтвердив, що вивіз частину своєї родини з України через можливе вторгнення Росії.
За словами Гордона, він вже вісім років бореться з російською пропагандою "практично поодинці".
"Я розумію, що, оскільки я є особистим ворогом Путіна і кремлівської банди, удар може бути завдано по моїй родині, якщо вони опиняться в Києві. Тому для мене однозначно те, що я залишаюся вдома, моя дружина залишається вдома, а люди за яких я відповідаю повинні бути в безпеці", - сказав він.
За словами журналіста, він вивіз до Відня свого батька, тещу дідуся своєї дружини і дітей, тому що не хоче ризикувати ними.
"Я не можу боротися зі зв'язаними руками. А діти і літні батьки, які залишаються тут, якщо сюди увійдуть росіяни, це мої зв'язані руки. Я повинен бути вільний і ні про кого не думати. Я повинен думати про боротьбу", - підкреслив Гордон, передає телеканал Україна 24.
Він зазначив, що першим його родині запропонував допомогу олігарх Рінат Ахметов.
"Я цю допомогу прийняв. І я йому дуже за цю допомогу вдячний", - сказав Гордон.
читайте такожГордон записав емоційне відеозвернення до Путіна щодо Російської атаки на Україну
Олігархи залишають Україну
У неділю з'явилася інформація, що українські олігархи і бізнесмени масово залишають Україну чартерними рейсами.
Повідомлялося, що тільки 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів і приватних літаків.
При цьому, президент Володимир Зеленський, 14 лютого попросив усіх депутатів, які покинули Україну на тлі загрози вторгнення військ Росії, повернутися в країну протягом 24 годин.
Читайте також:
- Протягом 24 годин-повернутися в Україну: Зеленський звернувся до олігархів і нардепів
- "Повернутися в Україну протягом 24 годин": у ЗМІ з'явився список нардепів, які покинули Україну
- "Розвідка стежить 24/7": Резніков заявив, що Україні відомі всі місця розташування військ РФ