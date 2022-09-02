"Після 15-числа воювати не будуть": російські офіцери та контрактники планують скласти зброю - ГУР

Російські окупанти хочуть скласти зброю та поїхати з України / Колаж фото Генштаб ЗСУ, Reuters

Російські окупанти вже не витримують напруги на фронті, тому планують складати зброю та тікати з поля бою. Про це розповів один з російських військових у телефонній розмові, яку перехопило Головне управління розвідки України.

Він стверджує, що скласти зброю хочуть і російські офіцери, і контрактники одного з підрозділів армії РФ. При чому статися це може "15 числа", судячи з всього мова йде про вересень.

"У нас піхота 15 числа, офіцери та контрактники, збираються йти до Завацького та зброю складати там. Відмовлятимуться далі воювати після 15-го ... Нічого їм не буде. Якщо вся піхота так, то мені здається заб'ють всі на це", - каже окупант.

Жінка, яка з ним розмовляла, сказала, що у місті Балтійськ Калінінградської області вже зібрали чергове "гарматне м'ясо", яке вже скоро планують відправити на фронт.

Нещодавно із перехопленої розмови окупанта стало відомо, що українські захисники взяли у кільце російське військо на Харківщині. Тепер окупанти жаліються, що в них нема води та їжі. Однак вони продовжують наївно вірити в те, що Росія "своїх не кине".

Також відомо, що сотні російських солдатів відмовляються брати участь у війні. Таких "відмовників" командування РФ насильно утримує в районі міста Брянка Луганської області у підвалах та інших закритих приміщеннях. Так російських військових змушують повернутися на фронт.

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