'Я дуже просив їх': партнери дали лише чверть того, що просила Україна – Зеленський

Україна просила оснастити 10 бригад, проте партнери забезпечили технікою і зброєю лише 2,5 бригади. Зеленський зробив заяву.

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Партнери оснастили лише 2,5, а не 10 бригад, як просила Україна/ колаж: Главред, фото: ОПУ, Стратком ЗСУ

Коротко:

Зеленський заявив, що партнери забезпечили зброєю і технікою лише 2,5 бригади військових

Натомість Україна просила партнерів оснастити 10 бригад

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна просила партнерів оснастити 10 військових бригад для протистояння країні-агресорці Росії, проте Захід повністю укомплектував лише дві з половиною бригади.

Про це український президент сказав в інтерв’ю британському телеканалу Sky News. Він наголосив, що проблема України полягає саме в оснащенні військових зброєю і технікою, а не в кількості наявних військ.

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"Вони (партнери – ред.) говорять про мобілізацію, але реальна проблема з 10 бригадами, які наші партнери не оснастили, я дуже просив їх більше року тому, що нам потрібно оснастити ці бригади. Ми ухвалили це рішення зі Сполученими Штатами і з європейськими союзниками, і на сьогодні Європа і Сполучені Штати повністю оснастили дві з половиною бригади", – сказав він.

За словами Зеленського, серед причин, чому так сталося, "якась бюрократія, якісь рішення, деякі не вважають пріоритетом". Також президент додав, що "на цій війні завжди так".

"Хтось запитав мене про мобілізацію, і я не хочу стверджувати, що це позиція деяких лідерів у Європі. Мовляв, потрібні молоді люди тощо. І я відповів: ви хочете, щоб хтось ішов на смерть без зброї?", – зазначив він.

Український президент наголосив, що в Україні рішення про кількість військовослужбовців приймаються із урахуванням необхідності зберегти якомога більше життів.

"І якщо в європейських чи американських чиновників є ідея щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів робити свою справу, а ми робитимемо свою", – сказав Зеленський.

Війна в Україні – останні новини

Раніше Зеленський зазначав, що Україна готова домовитися про припинення вогню. Окуповані території можуть бути звільнені дипломатичним шляхом.

Також Главред повідомляв, що РФ намагається відтягнути ресурси ЗСУ на Запорізький напрямок – стало відомо, що задумав ворог. Українські військові розповіли про намагання окупантів "взяти" населений пункт біля кордону із Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Нагадаємо, німецький генерал прогнозує втрату Покровська до 2025 року. Російські війська втрачають до 2 тисяч солдатів щодня на Донеччині, але можуть компенсувати ці втрати, розповів Крістіан Фройдінг.

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