Взяла кредит, щоб допомогти хлопцеві: на Дніпропетровщині зникла 20-річна дівчина

Дівчина взяла кредит для хлопця , але той її кинув / Колаж

В Дніпропетровській області зникла 20-річна дівчина. Пізніше її знайшли далекобійники на узбіччі дороги. Виявилося, що місцева мешканка намагалася вчинити суїцид.

Виходячи із інформація у соціальних мережах, на крайні заходи дівчина могла піти через відносини з коханим. Вона нібито взяла кредит, щоб йому допомогти. Але згодом пара розлучилася, а кредитний борг довелося погашати одній дівчині.

"Через це дівчина напилася таблеток. А коли їй стало погано, швидше за все, скотилася з дороги і опинилася в кюветі. В даний час дівчина знаходиться в лікарні. Її життю нічого не загрожує. Мама дівчини вдячна всім, хто займався пошуками і врятував її дочку. Вона закликає молодь частіше ділитися своїми проблемами з рідними", - розповіли користувачі соцмереж.

читайте такожВ Ужгороді зниклу 36-річну жінку знайшли вбитою з пакетом на головіНагадаємо, нещодавно у Дніпрі знайшли зниклу заробітчанку, яка пропала дорогою з Польщі. Жінка розповіла, що її утримували кілька днів, а також відібрали телефон і всі зароблені гроші.

Також раніше в Польщі по дорозі на роботу вбили і пограбували українську заробітчанку з Бердичева. З жінкою по-звірячому розправився невідомий чоловік, якого зараз розшукує поліція.

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