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Матір і поліція не могли знайти 8 місяців: правоохоронці розшукали зниклого на Миколаївщині студента

3 лютого 2022, 12:44

Історія зі зникненням хлопця отримала неочікувану розв’язку.

Правоохоронці розшукали зниклого на Миколаївщині студента/ УНІАН, поліція Миколаївщини

Поліція розшукала студента одного з університетів Миколаєва, який зник за загадкових обставин ще влітку 2021 року.

18-річний хлопець 8 червня минулого року вирушив з гуртожитка у навчальний заклад здавати іспит, проте до університету він так і не дійшов. Про зникнення студента заявила його мати, повідомляє поліція Миколаївщини.

Хлопця шукали упродовж 8 місяців, проте пошуки до цього часу не давали результатів. Правоохоронці намагалися встановити зв’язки зниклого, щоб визначити місця, де він може перебувати.

Пізніше вдалося встановити, що студент увесь цей час перебував у Голопристанському районі Херсонської області, куди вирушив, щоб працювати сезонним робітником.

Як пояснив хлопець оперативникам, він не хотів спілкуватися з рідними. Крім цього, він не виходив на зв'язок по телефону, тому що його мобільний телефон вкрали.

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Студента передали рідним. Також правоохоронцям вдалося знайти його вкрадений мобільний телефон.

Нагадаємо, на Житомирщині загадково загинула матір двох дітей і бізнеследі – її знайшли мертвою у лісі. Жінка поїхала у відрядження і зникла, а через декілька днів її тіло знайшли у лісі за 70 кілометрів від дому. Після смерті матері сиротами лишилися двоє дітей.

Також раніше повідомлялося, що в Сумській області знайшли мертвим зниклого раніше 29-річного жителя міста Ромни. Чоловік перед цим сів у маршрутку в напрямку Києва і більше не вийшов на зв'язок. Рідні забили на сполох і звернулися в поліцію і до волонтерів.

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