Знайшли тіла дівчинки та її мами: у Харкові зросла кількість загиблих в Епіцентрі

8 осіб досі вважаються зниклими. Їхні фрагменти тіл шукають на згарищі.

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Кількість загиблих у Харкові зросла до 16 / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти вдарили КАБами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня. Там одразу здійнялась потужна пожежа. Внаслідок цього загинули та постраждали багато людей. Багатьох досі шукають між обломками. Фото страшних наслідків опублікували в ДСНС.

"Це були пекельні 16 годин приборкання полум'я у Харкові. Вдячність кожному, хто рятує", - йдеться у повідомленні.

Відомо про те, що кількість загиблих вже зросла до 16-ти. Ідентифікувати вдалося 10 осіб, вісім з яких - за допомогою ДНК-тестів, каже голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Дивіться відео удару по "Епіцентру" в Харкові 25 травня:

Кількість загиблих у Харкові зросла до 16 / фото: скріншот

Серед загиблих виявились 12-річна дівчинка та її мама. Вони просто прийшли в гіпермаркет, щоб зробити покупки.

Вісім людей ще вважаються безвісти зниклими. Зі згарища вилучили фрагменти тіл, їх намагаються ідентифікувати.

"Працівники ДСНС розібрали близько 30% завалів. Призупиняємо роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів. Ліквідація триває", - написав Синєгубов.

Внаслідок атаки постраждали 44 людини - 14 жінок та 30 чоловіків.

Відомо, що вогонь знищив 13 тисяч квадратних метрів.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Обстріл Харкова 25 травня 2024 року - удар по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 травня голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов підтвердив обстріли цивільних торговельних об'єктів у Харкові. В результаті "прильоту" була зафіксована пожежа.

25 травня Росія 4 рази атакували Харків з повітря. Внаслідок 4-го удару по місту зафіксовано вибухи поряд із житловою забудовою у центрі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цей навмисний удар російських окупантів керованою авіаційною бомбою по торговому центру в Харкові.

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