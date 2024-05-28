Неочікуване затишшя: в ЗСУ назвали причини зменшення атак ворога по Одесі

Окупанти побоюються виводити в акваторію ракетоносії, тому вони продовжують перебувати в пункті базування в Новоросійську, а не в морі, каже Плетенчук.

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Росія дедалі рідше почала завдавати ударів по Одесі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, armyinform

Країна-агресорка Росія останнім часом дедалі рідше почала завдавати ударів по Одесі. Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук вважає, що на це є дві причини.

Він наголошує, що російські війська регулярно завдають ударів, якщо в них є така можливість. Тому нещодавнє затишшя в південному регіоні пояснюється тим, що окупанти не мають змоги атакувати Одесу, і на це впливає кілька чинників.

"Вони останнім часом використовують для ударів не ті ж самі "Калібри", які були збиті чотири з чотирьох під час останньої атаки, вони використовують балістику. Тобто використовують територію тимчасово окупованого Криму для запусків. І ці платформи більш мобільні, і їх легше заховати, ніж корабель у морі. Тому вони використовували саме це", - заявив Плетенчук, передає Freedom. відео дня

Речник Сил оборони півдня також додає, що росіяни, як правило, використовують усе наявне озброєння на південному напрямку.

"Тобто зараз, найімовірніше, у них або немає цілей, або немає таких можливостей. У всіх інших випадках, коли в них такі можливості є, вони б'ють обов'язково", - наголосив він.

При цьому Плетенчук підкреслює, що окупанти побоюються виводити в акваторію ракетоносії. Тому вони продовжують перебувати в пункті базування в Новоросійську, а не в морі.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Ситуація в Одесі - останні новини

Нагадаємо, на початку травня російські окупанти посилили ракетні удари по Одесі. Для атак загарбники переважно застосовували балістичне озброєння.

В свою чергу, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що наявність ППО - це важливий елемент для захисту Одеси від повітряних ударів армії країни-агресорки Росії. Однак, він також наголосив, що цього недостатньо, адже окупанти б’ють надзвуковими ракетами по місту та області.

До того ж, ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу українських міст. При цьому окупанти не шкодують дорогих боєприпасів.

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