"Якби вийшов на город, вже мене не було б": постраждалий розповів про атаку на Кривий Ріг

Геннадій Анатолійович саме сідав снідати у літній кухні, як почув звук польоту ракети і вибух. Вибуховою хвилею винесло скло і засипало ним чоловіка.

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Постраждалий розповів про атаку на Кривий Ріг/ колаж: Главред, фото: "Первый городской", Telegram Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти рано вранці у вівторок, 22 серпня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки були пошкоджені 20 приватних будинків та енергетична інфраструктура. Від удару постраждав один чоловік.

Постраждалий розповів, що якраз збирався йти на город, але перед тим вирішив поснідати. Ракетний удар застав його тоді, коли він сідав їсти у літній кухні. Відповідне відео опублікували Telegram-канали.

"Думав, піду поснідаю, а потім на город. Розігрів, у літній кухні сідаю і тут ракету чую – і вибух. Ракету бачив, десь на висоті 10 метрів. Я тільки очі закрив, коли ударна хвиля пішла, і скло полетіло", – розповів місцевий мешканець Геннадій Анатолійович.

відео дня

Склом чоловіку пошкодило обличчя і голову, йому надали допомогу на місці події, від госпіталізації він відмовився.

Ракетний удар по Кривому Рогу/ скрін

Дивіться відео розповіді постраждалого про ракетний удар по Кривому Розі:

Геннадій Анатолійович називає сьогоднішній день ще одним днем народження. Каже, що якби був у момент удару на вулиці, то його вже не було б серед живих.

"Сьогодні у мене був другий день народження. Якби я вийшов на город, там я і залишився б. На городі нічого живого немає – все знищене. 28 дерев було наседжено, виноградник був, помідори… Все спалили, все знищили. Слава Богу, що онук спав у хаті, вікно виломлене, а дитина жива залишилася. Внукові 4 роки, і бабусі ще з ним була поруч", – розповів постраждалий журналістам "Свої. Кривий Ріг".

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 22 серпня

Нагадаємо, вранці місцева влада повідомила, що у Кривому Розі пролунав вибух. Незадовго до повідомлення керівника військової адміністрації міста Олександра Вілкула про вибух у Повітряних сил ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару по Дніпропетровській області, у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу близько 05:30. Внаслідок цього було пошкоджено понад 20 приватних будинків та енергетичну інфраструктуру, частина міста була знеструмлена.

Постраждав чоловік 1953 року народження. Постраждалий чоловік має порізи на обличчі, йому надали допомогу, від госпіталізації він відмовився.

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