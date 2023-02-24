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Вихід на кордони 1991 року і договір з Росією: генерал назвав сценарій завершення війни

24 лютого 2023, 02:00
Росія розуміє виключно силу, тому Україна буде завдавати ударів по військових базах, в тому числі, і не території противника, вважає Ігор Романенко.
Романенко, ВСУ
Україна поетапно звільнятиме свої території - Романенко / Колаж Главред, 93 ОМБр

Терміни завершення війни залежать від застосування Україною і Росією своїх резервів протягом весни-літа. Українська держава, ймовірно, повертатиме території поетапно: одну частину військовим шляхом, іншу – дипломатією. Будуть наноситися удари по військових базах ворога, в тому числі, і на його територіях. Про це заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що терміни завершення війни залежать від того, як ЗСУ і війська РФ застосують свої резерви навесні і влітку.

"Все залежатиме від результатів застосування Україною і Росією своїх резервів від весни до літа. Ми можемо звільнити всі свої території, але поетапно. Питання полягає в тому, як ми їх будемо повертати. Ймовірно, одна частина територій буде звільнена військовим шляхом, інша – за допомогою післявоєнної дипломатії", - зазначив Романенко.

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За його словами, угода щодо припинення війни Москви проти Києва можлива тільки в разі відходу від влади режиму Володимира Путіна.

"Однак припинення бойових дій - це ще не встановлення миру. На мій погляд, підписати мирний договір з Росією Україна зможе тільки тоді, коли не буде режиму Путіна. Коли це станеться, наразі незрозуміло", - вважає експерт.

Також колишній глава Генштабу додав, що ЗСУ доведеться завдавати ударів по військових базах і в Росії, оскільки противник розуміє виключно силу.

"Вважаю, як мінімум, наші озброєння, яких не так багато, будуть застосовуватися для нанесення ударів по військових об'єктах, в тому числі і на території Росії. Противник розуміє тільки силу - без таких ударів Україні навряд чи вдасться ефективно вирішити питання щодо звільнення окупованих земель", - підкреслив Ігор Романенко.

Наступ Росії на Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що війська РФ протягом 10 днів намагаються вести наступ, однак у них нічого не виходить. Ворог атакує на п'яти напрямках, сили оборони України відбивають атаки.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що наступ Росії вже розпочався. Ворог безрезультатно атакує. Москва поставила завдання своїм окупаційним силам захопити Донбас до 31 березня.

Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що окупаційна армія Росії з лютого почала свій наступ. Росіяни ведуть наступальні дії в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Загарбники намагаються взяти Куп'янськ Харківської області, Лиман, Мар'їнку, Вугледар, Бахмут та Авдіївку Донецької області.

Дивіться повну версію інтерв'ю Ігоря Романенка Главреду

Війна Росії проти України:

ЗСУ війська Росії Ігор Романенко війна Росії та України
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