'Все життя в одному авто': історія дідуся на 'жигулях' в Києві отримала продовження

Історія 70-річного переселенця Миколи Матвєєнка отримала продовження. Після пережитих втрат отримав неочікувану допомогу та новий автомобіль.

Пенсіонер отримав нову машину / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Дідусь-переселенець із Донеччини отримав у подарунок нову машину

Історія Миколи Матвєєнку стала відомою після вірусного відео на якому його авто з усіма пожитками заглохло в Києві

Співзасновник monobank Олег Гороховський вирішив допомогти переселенцю з Донеччини, який дістався до Києва на старому автомобілі, перевозячи в ньому все своє майно, і подарував йому нову машину. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що передав Миколі Матвєєнку автомобіль Peugeot Landtrek у покращеній комплектації з економним двигуном.

"Двигун економічний, споживання пального буде як в його жигуля, а то і менше. Дякую Миколі за "тормозок" з домашніми яйцями, тушонкою, медом та щучою ікрою, все зʼїм. Неймовірно світла людина!", — йдеться у дописі.

Сам Микола Матвєєнко розповів, що приїжджав до столиці за автівкою та був приємно вражений ставленням і підтримкою.

"Ми приїхали в Київ, в салоні стояла біла машина з бантом на капоті. Подарували автомобіль й окрім нього ще коньяк дали й інші подарунки. Потім працівники почали мене знайомити з машиною", - вказав він у коментарі Суспільному.

Що відомо про Миколу Матвієнка

Микола Матвєєнко з села Камінь Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині став героєм вірусного відео з Києва, на якому видно, як поліція буксирує його перевантажений автомобіль, яким він евакуйовувався з-під обстрілів, до станції техобслуговування.

70-річний чоловік раніше жив із родиною на Донбасі, однак через війну змушений був переїхати на Чернігівщину. Під час ворожого обстрілу він втратив дружину.

Після цього він зібрав усі свої речі та вирушив у дорогу. У старий ВАЗ він завантажив майно, побутову техніку, а також 18 курей і собаку. Проте автомобіль не витримав навантаження й зламався вже у столиці.

На розгубленого чоловіка звернули увагу перехожі, які й викликали правоохоронців.

"Патрульні Аліна Яцюк, Іван Гавриленко, Артур Чайка та Олег Задерей поспілкувалися із чоловіком, підтримали, заспокоїли та допомогли. Спільними зусиллями відбуксирували автомобіль до автосервісу, щоб чоловік міг полагодити авто та рушити далі", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, навколо monobank виник гучний скандал після того, як співвласник банку Олег Гороховський опублікував у соцмережах фото клієнтки, зроблене під час відеоверифікації. Причиною стало припущення, що на задньому плані був російський прапор.

Згодом, клієнтка банку Карина Кольб пояснила, що на фото був словенський прапор, а вона проходила верифікацію, перебуваючи у квартирі своєї подруги зі Словенії. За її словами, вона не звернула уваги на декор у приміщенні, оскільки процедура відеоперевірки почалася несподівано.

Національний банк України звернувся по роз’яснення щодо дій співзасновника monobank Олега Гороховського, який оприлюднив фото клієнтки та публічно пов’язав її з нібито проросійськими поглядами.

