ЗСУ знищили бронемашину з шістьма ФСБ-шниками: в живих залишився тільки один розвідник

Серед знищених спецназівців ФСБ-син першого командира Вологодського ОМОНу.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

В Сватівському районі Луганської області ВСУ знищили бронемашину з шістьма співробітниками ФСБ РФ.

Серед знищених спецназівців ФСБ-син першого командира Вологодського ОМОНу-лейтенант Андрій Голубєв, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

Він розповів, що інформацію про ліквідацію окупантів поширив мер Вологди Сергій Воропанов.

"За даними мера, один з колишніх замкомів місцевого підрозділу розвідки 347-го полку ФСБ з 20 річним стажем 39-й лейтенант Андрій Голубєв пішов на" сво " добровольцем. Незважаючи на те, що з органів він звільнився приблизно рік тому, він все ж вирішив "труснути старовиною" і повернувся в "рідну обитель". Голубєв перебуваючи в бронеавтомобілі разом зі своєю групою, коли потрапив під вогонь артилерії ЗСУ. З семи ФСБ-шників в живих залишився тільки один розвідник (і той у важкому стані переправлений в госпіталь в Москву), - поділився розслідувач.

Вижив окупант / t.me/OSINTGeorgia

Комахідзе також повідомив, що батько лейтенанта Андрія Голубєва - Сергій Олександрович Голубєв з позивним "Нерв" є старшим референтом Вологодського мера і наставником місцевого відділення "Юнарміі". У минулому він був першим командиром Вологодського ОМОНу.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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