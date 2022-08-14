ЗСУ знищили 2 склади РФ на Херсонщині і вдарили по опорних пунктах окупантів/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Українські військові за добу, 13 серпня, знищили на півдні України 15 росіян, ворожий танк Т-72, а також два склади боєприпасів російських загарбників – у Музиківці та Новій Каховці на Херсонщині.

Також були знищені ще 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки окупантів. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Крім цього, українські військові збили на Одещині російський безпілотник "Орлан", приземливши його у море.

"Один з таких небесних розвідників (безпілотників – ред.) був знищений силами протиповітряної оборони під час спроби розвідування лінії узбережжя з моря. Влучним пострілом "Орлан-10" був з літального апарату модифікований в підводний", – йдеться у повідомленні.

Також українська авіація завдала два удари по опорних пунктах окупантів у Баштанському районі на Миколаївщині.

Зазначається, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ 12 серпня зруйнували останній міст біля Каховської гідроелектростанції. По ньому російські війська переправляли свою техніку на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції у Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

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