На Херсонщині російські окупанти відкрили вогонь по дітях, є жертва

Діти злякалися і почали тікати. Окупанти їх услід почали розстрілювати.
В Херсонської області солдати окупаційних військ РФ відкрили вогонь по групі дітей, в результаті є загиблий.
Трагедія сталася в Нововоонцівському районі, коли діти групою йшли в магазин, йдеться в повідомленні на сторінці Новини Нововоронцовщини в Facebook.
Підкреслюється, що школярі при цьому розмовляли по телефону. Після цього окупанти РФ відкрили вогонь.
"Рашисти побачили і зробили попереджувальні постріли. Діти злякалися і почали тікати. Окупанти їх услід почали розстрілювати. Сьогодні дитина від отриманих ран померла", - йдеться в повідомленні.
Як уточнили в коментарях під повідомленням, в результаті обстрілу загинув 15-річний місцевий підліток Михайло.
"Це маминої сусідки сина вбили, йому 15 років було. Позавчора його поранили орки і забрали з собою в невідомому напрямку, а вчора вранці його мати, сподіваючись на те, що знайде його в лікарні, знайшла його в морзі", — повідомила Ірина Курносікова.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті ракетного удару російських окупантів по Краматорському вокзалу (Донецька область) деякі діти отримали вкрай важкі травми.
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