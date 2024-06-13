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ЗСУ зірвали плани ворога на півночі України: відомо, що цьому сприяло

Марія Николишин
13 червня 2024, 10:52
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Інформаційна операція ворога щодо нібито захоплення Рижівки у Сумській області була повним провалом, каже Андрій Коваленко.
ЗСУ зірвали плани ворога на півночі України: відомо, що цьому сприяло
Плани російських окупантів щодо півночі України були зірвані / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Плани російських окупантів щодо півночі України були зірвані. Сприяв цьому дозвіл партнерів бити західною зброєю по території РФ змінив ситуацію, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Він зазначив, що загарбники у Вовчанську на півночі Харківської області намагається активно окопатися на прикордонних територіях.

На думку Коваленка, інформаційна операція ворога щодо нібито захоплення Рижівки у Сумській області була повним провалом.

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"Вони навіть не намагалися продовжувати хитати тему наступу на Сумщині, бо занадто швидко був розкритий їх фейк", - додав він.

За словами Коваленка, плани ворога щодо півночі були зірвані, але росіяни стягують туди нові резерви через значні втрати. Одним з ключових факторів цього був дозвіл для України на удари по території Росії західною зброєю.

"Інформаційно "Північна операція" ворога зазнала значних викликів для росіян, бо вони не досягли результатів, зазнали втрат і зіштовхнулися з виносом багатьох систем ППО на території Бєлгородської області", - підсумував керівник ЦПД.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Удари західною зброєю по території РФ - що відомо

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський зазначає, що нещодавній дозвіл США завдавати ЗСУ удари по території країни-агресора РФ із систем HIMARS - недостатній для ураження всіх видів зброї, з якої вірні Кремлю війська б'ють по мирних українцях.

Варто додати, що Сполучені Штати не забороняли ЗСУ бити по бойовій авіації окупантів над територією РФ.

В той же час, канцлер Німеччини Олаф Шольц також висловився з приводу дозволу Україні бити німецькою зброєю по військових цілях на території країни-агресора РФ.

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війна в Україні зброя ЗСУ війна Росії та України Андрій Коваленко
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