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ЗСУ пішли вперед на півдні та зайняли нові рубежі на двох напрямках

Олексій Тесля
20 червня 2023, 11:46 оновлено 20 червня, 11:57
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Ворог зосереджує основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ.

війна, всу
ЗСУ просуваються вперед на південному напрямку / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Українська Добровольча армія

Українські війська мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках, заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Сили оборони продовжують наступальні дії на цій території, цитує його Military Media Center у Telegram-каналі.

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"За минулу добу на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль і Новоданилівка – Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — підкреслив представник Генштабу ЗСУ.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ, застосовує резерви, намагався відновити втрачене становище, додав Ковальов.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача, особливу увагу учасників було приділено ситуації на передовій та бригадам наступу.

"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті і бригадах наступу", — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час засідання Ставки прозвучали доповіді генералів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Валерія Залужного та Кирила Буданова.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала провели роботу в угрупованнях військ, що виконують найскладніші завдання в районах, де йдуть найзапекліші бої.

Головнокомандувач зазначив, що незважаючи на шалений опір противника, українські військові роблять все можливе для звільнення окупованої території України.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ Таврія Олександр Тарнавський розповів про те, що українські військові помітно просунулися на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмам. Крім цього, ЗСУ вдалося знищити понад 2 рот російських військових

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