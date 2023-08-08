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ЗСУ підійшли до 2-ї лінії оборони РФ на Запоріжжі у 3-х точках – екскомандир "Айдару"

Альона Вороніна
8 серпня 2023, 12:34 оновлено 8 серпня, 12:37
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Захисники України уже прорвали першу лінію оборони російських окупантів у Запорізькій області. Запорізький напрямок є вирішальним.
Украинские военные, Евгений Дикий
ЗСУ підійшли до другої лінії оборони окупантів на Запоріжжі у трьох точках/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

Українські військові уже тривалий час проводять контрнаступ на Мелітопольському і Бердянському напрямках у Запорізькій області. Їм уже вдалося прорвати першу лінію оборони, і вони вийшли до другої лінії оборони російських окупантів у трьох точках.

Про це розповів екскомандир взводу батальйону "Айдар", громадський активіст Євген Дикий в ефірі "Апостроф TV". Він зазначає, що захисникам України вдалося вийти на другу лінію оборони ворога в трьох точках – Роботине, Оріхів, Старомайорське.

"Це три лінії, де ми найближче до прориву другої лінії, саме "лінія Суровікіна" розпіарена. Вона сильно відрізняється від першої лінії. Я не беруся говорити, яка з них простіша. Там простої немає, там дуже складно на обох. Але вони по-різному зроблені", — зазначив Дикий.

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За його словами, перша лінія оборони противника – це були майже суцільні мінні поля. Оборонні пункти російська окупаційна армія розкидала на різних висотах, їх брали захисники України.

Друга лінія оборони, за словами Дикого, зроблена по-іншому. Там міни встановлені з меншою щільністю, інакше російські загарбники просто не змогли б їздити між першою і другою своїми лініями.

"А натомість сама (друга – ред.) лінія оборони – це майже суцільні пару сотень кілометрів пов'язаних між собою земляних траншей", – сказав Дикий.

Він наголосив, що Запорізький напрямок є вирішальним, а місто Токмак є ключем до Мелітополя і Бердянська.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий – український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ

У Міноборони України назвали найгарячіший напрямок на фронті. Весь минулий тиждень російські окупанти намагалися знову взяти під свій контроль райони Харківської області, тому складні бої йшли насамперед на Куп'янському напрямку, заявила заступник міністра оборони Ганни Маляр.

Раніше у Міноборони розповіли, що ЗСУ просунулися у Запорізькій області, але 2 проблеми гальмують рух на півдні. Окупанти не лише поставили багато мін, а й укріпили ключові панівні висоти бетоном, що ускладнює просування українських військових, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Австрійський військовий експерт Том Купер зазначав, що контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, бо його модифікували в інший тип операції. Зараз українські військові не намагаються просуватися, а провокують російських окупантів на контратаки, "що просто ідеально", вважає Том Купер.

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