'У нас є успіхи': Зеленський відповів на заяву Залужного про 'війну, що зайшла у глухий кут'

Україні вдалося знищити частину Чорноморського флоту РФ, і тепер окупанти не мають такого впливу в Чорноморському регіоні.

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Зеленський відповів на заяву Залужного про "війну, що зайшла у глухий кут"/ колаж: Главред, Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна зайшла у "глухий кут".

Глава Української держави зазначив, що це не зовсім так. Він вказав на успіхи, яких вдалося досягнути українським військовим під час атак на Крим. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю американському виданню Fox News.

Президент України наголосив, що Україна досягає поступового прогресу в Чорному морі.

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"Кожного дня я думаю, що ми маємо успіх. У Криму ми досягли успіху в Чорному морі. Ми справді знищили частину російського флоту… Вони не мають такого тотального впливу у Чорноморському регіоні", – зазначив Зеленський.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли в атаку на Мелітополь і "покришили" сотні росіян разом з технікою. Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 491 людину, розповів Олександр Тарнавський.

Представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначав, що РФ посилила штурми, лінія фронту може коливатися.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив деталі щодо ситуації на фронті. На сьогодні російські окупанти на фронті зробили зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою, заявив Зеленський.

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