ЗСУ перехоплюють ініціативу у війні: експерт назвав 3 причини, чому окупанти "гальмують наступ"

Експерт назвав 3 причини, чому окупанти "гальмують наступ"/ Генштаб ЗСУ

Російська армія останнім часом забуксувала з наступом, вони вже не ведуть таких активних дій, як приблизно два місяці тому.

На півдні України окупанти переважно лише ведуть оборону. На Донбасі можна помітити наступальну активність загарбників біля Бахмута та Авдіївки, під Слов'янськом наступ уже слабший. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі ТСН.

За його словами, наступ росіян уповільнився з трьох причин:

ЗСУ обрали вдалу тактику і вже частково змогли виснажити сили російських окупантів. Влучними ударами українських Збройних сил вдалося порушити логістичне забезпечення загарбників. Так, лише за минулі три тижні росіяни втратили понад 50 складів та арсеналів зі зброєю. ЗСУ поступово перехоплюють ініціативу у війні завдяки далекобійним системам артилерії і реактивним системам залпового вогню, які нам надає Захід.

"Це ще не перемога, але потужний сигнал до того, що, як мінімум, великі наступальні дії російських сил вдається зупиняти. І це важливо", – наголосив експерт.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що удар України по аеродрому в окупованому Криму був лише першим кроком і своєрідним "анонсом" для російських загарбників, що будуть і наступні удари. Основною ціллю є Кримський міст.

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