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ЗСУ перекинули резерви: спецсили ССО контратакують в Бахмуті – український офіцер

6 березня 2023, 14:58
Противник практично переконався в марності атак з півдня і сконцентрував зусилля на спробах оточити Бахмут.
Бахмут
ЗСУ продовжують оборону Бахмута / Twitter / informatorlgua, Freeradio

Українське командування заявляє, що про відхід з Бахмута не йдеться. Українські бійці тримають під контролем основну трасу в місто і навіть знімають ролики біля пам'ятника літаку, біля якого зараз йде найважча битва.

Про це йдеться в матеріалі Сurrenttime. "Стоїмо, ніхто не збирається відходити, не вірте російським пропагандистам", — кажуть українські захисники.

ЗСУ продовжують боротьбу за Бахмут, йдеться в матеріалі.

відео дня

У свою чергу офіцер першої окремої бригади спецпризначення ЗСУ Тарас Березовець розкрив деталі оборони Бахмута.

За його даними, в Бахмуті проводиться планова ротація підрозділів: частина підрозділів виводиться, частина заводиться. Водночас ситуація в місті продовжує залишатися контрольованою підрозділами української армії.

Водночас противник практично переконався в марності атак з півдня і сконцентрував всі свої основні зусилля на спробах оточити місто з північної частини, пояснив офіцер ЗСУ.

За його словами, основні зусилля по штурму позицій української армії здійснюють найманці "ПВК Вагнера", а російська армія намагається не брати в них участі через величезну кількість жертв.

"Противник як і раніше здійснює близько 10-15, в окремих випадках до 20 штурмів одних і тих же позицій українських захисників протягом доби. Тому регулярний підрозділ російської армії відмовляється брати в них участь. Для цього кидають в якості гарматного м'яса найманців з "ПВК Вагнера", — говорить співрозмовник.

Він вказав на те, що ЗСУ не перебувають у стані виняткової оборони: "Я б назвав це так: активна оборона з відповідними штурмами, які здійснюють наші підрозділи".

"У Бахмуті знаходяться підрозділи регулярних Збройних сил України, сили територіальної оборони, сили спеціальних операцій. Можу тільки сказати, що в місті в результаті ротацій були заведені свіжі поповнення – підготовлені, мотивовані люди, які здійснюють в тому числі і штурмові дії щодо противника", — розповів український захисник.

За його словами, оскільки в Бахмуті як і раніше зберігаються міські комунікації, є можливість проникнення в тил противника, нанесення йому несподіваних ударів і негайного відходу: "Там знаходяться фахівці. Це представники сил спеціальних операцій, українського спецназу, які спеціально цьому навчалися і знають, як вести бої в умовах міської герильї".

Березовець також підкреслив, що майже за рік боїв за Бахмут РФ втратила в цьому районі десятки тисяч солдатів.

"Противник дійсно вже заплатив і продовжує платити величезну ціну в боях за Бахмут. Ми можемо говорити про кількість загиблих конкретно в цьому укріпрайоні – це вже понад 20 тисяч. Це очевидно. Це якщо ми рахуємо з початку квітня минулого 2022 року. Тобто практично скоро ми підійдемо до річниці боїв за Бахмут, І він досі не взятий", — додав він.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки Верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Більше новин:

ЗСУ Бахмут війна на Донбасі війна Росії та України
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