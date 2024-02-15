ЗСУ зупинили контратаку РФ: пресофіцер бригади розповів про жорсткі бої під Бахмутом

На південному фланзі Бахмутського напрямку спостерігаються постійні намагання ворога просунутися, там неоднозначний стан, сказав Калашніков.

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Біля Хромового українська артилерія зупинила ворога / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Командування об'єднаних сил ЗСУ

На Бахмутському напрямку ЗСУ зупинили контратаку росіян біля Хромового. Українським захисникам вдалося знищити частину особового складу РФ та техніку окупантів. Про це повідомив пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі "Еспресо".

За його словами, на Бахмутському напрямку продовжуються штурмові дії росіян. Бої тривають в районі Кліщіївки, Хромового, Іванівського, окупанти намагаються просунутися до Часового Яру.

"Саме біля Хромового українською артилерією зупинено ворожу контратаку, знищено частину особового складу РФ й 4 броньовані машини. Окупанти залучають різноманітну артилерію - міномети, ствольну артилерію, РСЗВ. Також ворог намагається на цьому напрямку долучати авіацію - це керовані авіаційні фугасні бомби", - розповів Калашніков. відео дня

Пресофіцер зазначив, що росіяни постійно намагаються просунутися, але ЗСУ не дозволять окупантам досягти успіху. Війська РФ націлились на Кліщіївку, оскільки це панівна висота біля Бахмута.

"Росіянам то вдається десь просуватися, то ми їх відкидаємо. Там неоднозначний стан... Росіяни мають пріоритетні напрямки, вони хочуть закрити саме південний фланг Бахмута, щоб сконцентруватися на напрямку Часового Яра. Однак їм це не вдається, тривають жорсткі бої", - наголосив Калашніков.

Війна в Україні

Нагадаємо, українські війська частково відходять на вигідніші позиції в Авдіївці. Речник Сил оборони таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що на момент штурму 3-ї штурмової бригади не залишилося жодної підготовленої позиції. Він також зауважив, що евакуація та постачання в Авдіївку ускладнене, але запасна логістична артерія допомагає.

Також угрупування російських військ на Оріхівському напрямку розширюється, зазначив спікер командування "Таврія" Дмитро Лиховій. Він повідомив, що за останні дні чи тижні розміри цього угрупування перевищили ті, що були задіяні на Авдіївському напрямку. Росія може спробувати повернути втрачені території в Запорізькій області, зокрема в Роботиному.

Крім цього, ситуація в Авдіївці на момент заведення 3-ї бригади надзвичайно критична, повідомляє пресслужба Третьої штурмової. Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на цьому відрізку становлять орієнтовно сім бригад.

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