ЗСУ наступають у Запорізькій області: в ISW розкрили подробиці

Сили оборони України продовжують проводити контрнаступальні операції в західній частині Запорізької області.
Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на міністерство оборони країни-агресора, минулого тижня російські війська відбили дві українські атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей.
Генштаб України повідомив, що 15 грудня російські війська безуспішно атакували в районі кордону Донецько-Запорізької області на північ від Приютного і недалеко від Старомайорського.
Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції в західній частині Запорізької області, але 15 грудня жодних заявлених або підтверджених успіхів не було.
Міністерство оборони РФ стверджувало, що українські війська безуспішно атакували біля Работіного та на захід від Вербового.
Російські війська проводили наступальні операції на заході Запорізької області, але 15 грудня не домоглися жодних заявлених або підтверджених успіхів.
Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південь від Роботиного, на північний захід від Вербового і на захід від Новопокровки.
Російське джерело заявило, що російські війська борються з нестачею транспорту на запорізькому напрямку та що російським військам не вистачає ремонтних баз для техніки в тилових районах.
Як повідомляв Главред, Сили оборони України завдали удару по позиціях військ агресора Росії в захопленому Токмаку Запорізької області. Знищено ворожий штаб, який був розміщений у дитячому садку. Ліквідували 14 російських окупантів, серед яких багато офіцерів.
Крім того, підрозділи Збройних сил України зуміли просунутися вперед на заході Запорізької області в ході наступальної операції.
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