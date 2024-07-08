УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ знайшли спосіб послабити тиск РФ на українську ППО: в ISW розкрили деталі

Анна Ярославська
8 липня 2024, 09:23
135
Безпілотники FPV могли б допомогти українським військовим зберегти дорогі й дефіцитні перехоплювачі ППО малої та середньої дальності.
Дрон
В українських військових є технологічна інновація, яка послабить тиск на ППО / Колаж: Главред, фото: скріншот

Українські оператори безпілотників покращують свої можливості перехоплення російських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі та використовують для цього FPV дрони. Якщо ЗСУ використовуватимуть дрони масштабніше, то зможуть послабити тиск армії РФ на українську систему ППО. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму свіжому звіті.

"Ці технологічні інновації можуть дозволити українським силам послабити тиск на засоби ППО ближнього і середнього радіусу дії, якщо їх буде успішно застосовано в широких масштабах", - зазначають експерти.

На відео, опублікованому 1 червня, видно, як українські сили використовують безпілотники FPV для ураження російського тактичного розвідувального безпілотника "Зала" та розвідувального безпілотника середнього радіусу дії "Орлан-10" посеред польоту в районі Великої Новосілки.

відео дня

29 червня Харківське оперативно-тактичне угруповання опублікувало відео, на якому видно, як український безпілотник перехоплює російський безпілотний літальний апарат "Ланцет", що летить у повітрі на Харківському напрямку.

Військові аналітики зазначили, що як українські, так і російські сили, схоже, покращують свою здатність використовувати БПЛА для перехоплення інших БПЛА на тактичному рівні.

Здатність українців використовувати дешеві та широкодоступні безпілотники для масштабного перехоплення дорожчих російських розвідувальних дронів, імовірно, дала б змогу українським силам послабити російські ударні комплекси, зберігаючи водночас дорогі та дефіцитні перехоплювачі ППО малої та середньої дальності для дорожчих і значніших російських повітряних цілей.

Однак ISW поки що не спостерігала, щоб українські сили використовували безпілотники FPV для масштабного ураження російських розвідувальних безпілотників.

Крім того, аналітики ISW ще не бачили підтверджень того, що російські сили використовують дрони для ураження українських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі.

FPV-дрон - що це таке

FPV-дрон — вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини чи пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія.

Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу.

Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України та багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою та порівнюють їхнє застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до їхньої появи можливості завдання високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, застосовуваних точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами.

І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони.

У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виготовляють щонайменше три державні заводи.

У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", яка має на меті навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дозволяє пройти онлайн-навчання, обрати вид дрона та передати його на випробування. Там само можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

Атаки дронів по РФ

У ніч на 7 липня у Воронезькій області після атаки безпілотника сталася пожежа на складі, а жителі чули детонацію. Місцева влада визнала детонацію після падіння уламків БПЛА на склад у Підгірному районі області.

СБУ підтвердила нічний удар по складу з боєприпасами російських окупантів у Воронезькій області. Стверджується, що ворог зберігав там ракети. Удар по військовому об'єкту було завдано безпілотником.

4 липня військова частина ГРУ в Ставропольському краї Росії була атакована безпілотниками. Унаслідок атаки дістав поранення ворожий розвідник. За попередньою версією подій, два безпілотники атакували військову частину 33 43 формувань особливого призначення (т.зв. Осназ) ГРУ в селі Московське.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

Орбан зустрівся із Сі Цзіньпіном і назвав "умову миру" в Україні

Орбан зустрівся із Сі Цзіньпіном і назвав "умову миру" в Україні

10:34 Світ
У Києві та області - потужні вибухи: перші подробиці ракетного удару РФ по Україні

У Києві та області - потужні вибухи: перші подробиці ракетного удару РФ по Україні

10:21 Україна
Як перемога Путіна може вплинути на світ: Столтенберг здивував заявою

Як перемога Путіна може вплинути на світ: Столтенберг здивував заявою

10:02 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 липня: Дівам - зустріч, Риба - труднощі 11772

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 липня: Дівам - зустріч, Риба - труднощі

Масований ракетний удар: Україна під атакою РФ, лунали вибухи 7192

Масований ракетний удар: Україна під атакою РФ, лунали вибухи

Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками: як оформити та хто має право 3968

Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками: як оформити та хто має право

Не на балконі та не в підвалі: де найкраще ставити генератор - просте правило 3401

Не на балконі та не в підвалі: де найкраще ставити генератор - просте правило

Останні новини

11:02

Китайський гороскоп на завтра 9 липня: Тиграм - лікування, Бикам - афера з грошима

10:49

Південна Корея може підтримати постачання зброї в Україну: названо головні умови

10:34

Орбан зустрівся із Сі Цзіньпіном і назвав "умову миру" в Україні

10:25

Що робити, якщо на телефоні не працює мобільний інтернет під час відключень світла

10:21

У Києві та області - потужні вибухи: перші подробиці ракетного удару РФ по Україні

Десятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в УкраїнуДесятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в Україну
10:10

В Україні зростуть тарифи на воду: яких міст торкнеться і скільки доведеться платити

10:02

Як перемога Путіна може вплинути на світ: Столтенберг здивував заявою

10:01

Масований ракетний удар по Україні 8 липня: в регіонах прозвучали перші вибухи

09:49

З'явилися фотографії вагітної Марго Роббі - ЗМІ

Реклама
09:23

ЗСУ знайшли спосіб послабити тиск РФ на українську ППО: в ISW розкрили деталі

09:12

Україна може зірвати наступ армії РФ по фронту: в США назвали головну умову

09:05

"Сяде на склянку": російський композитор розповів, що путіністка Валерія почала випивати

08:57

Гороскоп на завтра 9 липня: Козерогів покине удача, Дівам - стрес

08:17

Загроза повторного ракетного удару по Україні: РФ підняла в повітря декілька Ту-95

08:00

"Усі ці 40 днів": донька Анастасії Заворотнюк вийшла на зв'язок і показала портрет матері

07:52

Заворушення, підпали та сутички з поліцією: що відбувається у Франції після виборів

06:51

"Мирна місія 3.0": Орбан прибув до Пекіна

06:33

Солодка мета Орбана, що йде шляхом ПутінаПогляд

04:30

Вгадають лише одиниці: треба знайти бобра серед безлічі капібар за 5 секунд

03:32

Знищення ППО може довести РФ до критичної точки та захистити F-16 над Україною

Реклама
03:03

"Питання КАБів буде знято": названо ефективний метод протидії авіації РФ

02:52

Масований ракетний удар: Україна під атакою РФ, лунали вибухи

02:32

Чому світло вимикають навіть вночі: зʼявилось пояснення

01:30

63-річний Едді Мерфі розпланував власний похорон - подробиціВідео

07 липня, неділя
23:18

Парламентські вибори у Франції: екзитполи дали несподівані результати

23:00

У Луцьку кинули гранату у натовп людей: внаслідок вибуху є постраждалі - що відомоФотоВідео

22:48

Мобілізація в Україні: у Міноборони озвучили, скільки людей оновили дані

21:44

Демократи хочуть, щоб Байден знявся з виборів якнайшвидше - ЗМІ

21:37

Україна отримає величезний пакет військової допомоги від Британії: що в нього ввійде

21:08

Рекорд Ярослави Магучіх: коментатор на радощах зламав гарнітуру

21:04

Не на балконі та не в підвалі: де найкраще ставити генератор - просте правилоВідео

20:00

Як братні Росія і Талібан готують нову війнуПогляд

20:00

Марічка Падалко розкрила нову посаду чоловіка-військового

19:47

Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками: як оформити та хто має право

19:21

Нідерланди передадуть Україні ще 1 систему "Patriot" і не тільки: що відомо

19:12

"Це пекельний біль": дружина Віктора Павліка у сльозах розповіла про травму

18:54

СБУ вночі провела рейд по нафтобазах РФ у Краснодарському краї: деталі

18:29

Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту, який протримався майже 40 років

18:17

Годин із світлом стане менше: графіки вимкнення електроенергії на 8 липня

18:10

Нареченого хотіла: юна наречена путініста Лепса розговорилася про їхній роман

Реклама
17:52

Орбан влип у ще один дипломатичний скандал

17:37

"Псіханула": Даша Астаф'єва здивувала зміною іміджу

17:36

Тільки не в холодильнику: де найкраще зберігати огірки, щоб вони не зморщилисьВідео

17:20

В окупованому Мелітополі після вибухів горить аеродром: що сталося

17:00

Як зробити клей із підручних засобів: прості поради допоможуть у господарстві

16:55

"Догорає в українському степу": ЗСУ збили російську "пташку" на ключовому напрямку

16:28

Знищили більше 80 тисяч окупантів: в ЗСУ назвали найгарячіші ділянки фронту

16:16

Почав бурмотіти: Лавров не зміг відповісти на запитання, як Путін відповість на удари ЗСУ по РФ

16:00

Альона Вінницька жорстко розкритикувала Віру Брежнєву: "З недовірою ставлюся"

15:20

Це не кінець: Орбан анонсував нові "несподівані зустрічі" після візиту до Путіна

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти