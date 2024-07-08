ЗСУ знайшли спосіб послабити тиск РФ на українську ППО: в ISW розкрили деталі

Безпілотники FPV могли б допомогти українським військовим зберегти дорогі й дефіцитні перехоплювачі ППО малої та середньої дальності.

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В українських військових є технологічна інновація, яка послабить тиск на ППО / Колаж: Главред, фото: скріншот

Українські оператори безпілотників покращують свої можливості перехоплення російських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі та використовують для цього FPV дрони. Якщо ЗСУ використовуватимуть дрони масштабніше, то зможуть послабити тиск армії РФ на українську систему ППО. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму свіжому звіті.

"Ці технологічні інновації можуть дозволити українським силам послабити тиск на засоби ППО ближнього і середнього радіусу дії, якщо їх буде успішно застосовано в широких масштабах", - зазначають експерти.

На відео, опублікованому 1 червня, видно, як українські сили використовують безпілотники FPV для ураження російського тактичного розвідувального безпілотника "Зала" та розвідувального безпілотника середнього радіусу дії "Орлан-10" посеред польоту в районі Великої Новосілки.

відео дня

29 червня Харківське оперативно-тактичне угруповання опублікувало відео, на якому видно, як український безпілотник перехоплює російський безпілотний літальний апарат "Ланцет", що летить у повітрі на Харківському напрямку.

Військові аналітики зазначили, що як українські, так і російські сили, схоже, покращують свою здатність використовувати БПЛА для перехоплення інших БПЛА на тактичному рівні.

Здатність українців використовувати дешеві та широкодоступні безпілотники для масштабного перехоплення дорожчих російських розвідувальних дронів, імовірно, дала б змогу українським силам послабити російські ударні комплекси, зберігаючи водночас дорогі та дефіцитні перехоплювачі ППО малої та середньої дальності для дорожчих і значніших російських повітряних цілей.

Однак ISW поки що не спостерігала, щоб українські сили використовували безпілотники FPV для масштабного ураження російських розвідувальних безпілотників.

Крім того, аналітики ISW ще не бачили підтверджень того, що російські сили використовують дрони для ураження українських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі.

FPV-дрон - що це таке FPV-дрон — вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини чи пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія. Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу. Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України та багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою та порівнюють їхнє застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до їхньої появи можливості завдання високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, застосовуваних точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами. І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони. У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виготовляють щонайменше три державні заводи. У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", яка має на меті навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дозволяє пройти онлайн-навчання, обрати вид дрона та передати його на випробування. Там само можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

Атаки дронів по РФ

У ніч на 7 липня у Воронезькій області після атаки безпілотника сталася пожежа на складі, а жителі чули детонацію. Місцева влада визнала детонацію після падіння уламків БПЛА на склад у Підгірному районі області.

СБУ підтвердила нічний удар по складу з боєприпасами російських окупантів у Воронезькій області. Стверджується, що ворог зберігав там ракети. Удар по військовому об'єкту було завдано безпілотником.

4 липня військова частина ГРУ в Ставропольському краї Росії була атакована безпілотниками. Унаслідок атаки дістав поранення ворожий розвідник. За попередньою версією подій, два безпілотники атакували військову частину 33 43 формувань особливого призначення (т.зв. Осназ) ГРУ в селі Московське.

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