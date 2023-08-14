ЗСУ прорвалися вперед на двох напрямках і захопили нові рубежі

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, розповіли в Генштабі.

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ЗСУ просуваються на двох напрямках / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, УНІАН

Підрозділи Збройних сил України просунулися вперед на двох напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сили оборони на Мар'їнському напрямку продовжують стримувати наступ російських військ, на Мелітопольському та Бердянському ведуть наступальні операції та закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляє Генштаб ЗСУ у свіжому зведенні.

"Протягом доби відбулося 11 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Як підкреслюється, водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли вперед і знищили сотню окупантів. За минулу добу на Таврійському напрямку артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1545 вогневих завдань, розповів командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відвідав командні пункти бригад ЗСУ на фронті в районі Соледара. Президент України Володимир Зеленський у понеділок побував на командних пунктах кількох бригад в районі Соледара, і відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою. На Таврійському напрямку є успіхи в українських сил, за добу втрати ворога склали 256 осіб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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