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ЗСУ прорвалися вперед на двох напрямках і захопили нові рубежі

Олексій Тесля
14 серпня 2023, 22:21 оновлено 14 серпня, 22:49
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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, розповіли в Генштабі.
ВСУ
ЗСУ просуваються на двох напрямках / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, УНІАН

Підрозділи Збройних сил України просунулися вперед на двох напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сили оборони на Мар'їнському напрямку продовжують стримувати наступ російських військ, на Мелітопольському та Бердянському ведуть наступальні операції та закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляє Генштаб ЗСУ у свіжому зведенні.

"Протягом доби відбулося 11 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні Генштабу.

відео дня

Як підкреслюється, водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли вперед і знищили сотню окупантів. За минулу добу на Таврійському напрямку артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1545 вогневих завдань, розповів командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відвідав командні пункти бригад ЗСУ на фронті в районі Соледара. Президент України Володимир Зеленський у понеділок побував на командних пунктах кількох бригад в районі Соледара, і відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою. На Таврійському напрямку є успіхи в українських сил, за добу втрати ворога склали 256 осіб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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