ЗСУ ліквідувало командувача Східного військового округу РФ Андрія Колеснікова/ Facebook Сухопутні війська ЗСУ

Українські військові знищили командувача Східного військового округу Російської Федерації, генерал-майора Андрія Колеснікова.

Про це повідомляють у Facebook Сухопутні війська Збройних сил України.

"Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів. ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова, командувача Східного військового округу", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що додому в Росію в труні повернувся танковий командир – старший лейтенант Микола Шумицький. Загарбник був серед тих, хто захопив Запорізьку атомну електростанцію – там його і знайшла смерть.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували офіцера російської армії, який до України бомбив мирних жителів у Сирії. Капітану російської армії В'ячеславу Маклагіну було 29 років, але він вже встиг повоювати проти мирних людей не тільки в Україні, але і в Сирії.

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