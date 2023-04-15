ЗСУ кошмарять окупантів у Бахмуті: росіян "перемелюють" у кривавих боях

За добу в Бахмуті 80 окупантів знищено, 100 отримали поранення, повідомив Сергій Череватий.

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ЗСУ тримають оборону в Бахмуті / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Безпосередньо в міській забудові Бахмута Донецької області в даний час відбуваються безпрецедентні криваві бої, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Сьогодні безпосередньо в міській забудові Бахмута відбуваються безпрецедентні за останні десятиліття криваві бої. Ворог поставив за мету взяти це неприступне місто-фортецю. Наші воїни в кривавих жорстоких боях роблять все, щоб сточувати боєздатність ворога, вибивати його силу і моральний дух. І щодоби з кожним куточком цього міста вони це успішно роблять, прагнучи максимально завдати шкоди ворогові", - сказав Череватий в ефірі загальнонаціонального марафону.

За його даними, за цю добу ворог завдав під Бахмутом 158 ударів ракетними військами, артилерією та РСЗВ. "Сталося 17 бойових зіткнень, 80 окупантів знищено, 100 поранених також знищено 4 польових склади ворога", — сказав він.

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Як зазначив Череватий, наступний напрямок за інтенсивністю це Лимансько-Куп'янський. Ця ділянка - "лідер" по обстрілам. "За добу ворог 307 разів обстріляв там наші позиції різними калібрами та системами вогню. Сталося кілька бойових зіткнень, 12 окупантів знищено, 44 поранено. Там же за цю добу був знищений їх новітній танк Т-90 і бойові машини піхоти, а також артилерійський тягач".

"Бахмут став точкою безславності для російських військ", - підсумував Череватий. При таких величезних зусиллях не взяти районний центр протягом 9 місяців, це "ганьба, яку їм не вдасться змити ніколи".

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки Верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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