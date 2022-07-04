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ЗСУ неабияк пошарпали ворога: знищили майже півсотні окупантів і станцію розвідки

4 липня 2022, 09:49

Українські захисники за допомогою авіації вдарили по двох складах боєприпасів в Баштанському і Снігурівському районах Миколаєва.

ВСУ
ЗСУ покришили позиції окупантів на Миколаївщині / Колаж фото УНІАН

У Миколаївській області українські військові змусили окупантів серйозно понервувати. Наші захисники знищили майже півсотні окупантів. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Також українські військові знищили броньовану техніку, станцію радіоелектронної розвідки та боєприпаси.

Окупанти намагалися розвідати позиції ЗСУ в Херсонській області. Для цього вони запустили безпілотник "Орлан-10". Українські захисники швидко його виявили і знищили.

ВСУ вдарили по двох складах боєприпасів в Баштанском і Снігурівському районах Миколаєва. Це вдалося зробити за допомогою авіації. Вже підтверджена інформація про те, що один склад ліквідовано.

"За добу підтверджені втрати противника становлять 47 рашистів, 2 самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б2, радіолокаційна станція і станція радіоелектронної розвідки, а також 3 одиниці броньованої техніки", — повідомили в ОК "Південь".

читайте такожВибухи в Чорнобаївці: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів

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Нагадаємо, в Міноборони показали, як працюють на фронті потужні САУ Panzerhaubitze 2000. Українські військові вже активно застосовують у боротьбі проти російських окупантів такі гаубиці.

Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Після точного попадання боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.

Інші новини:

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