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"Можемо втратити території на тривалий час": Мусієнко назвав 3 сценарії завершення війни

Альона Вороніна
17 серпня 2023, 13:59 оновлено 17 серпня, 14:37
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Найгірший сценарій передбачає затягування звільнення українських земель. Але Україні можуть запропонувати вступ до ЄС і НАТО у межах контрольованих територій.
Александр Мусиенко, украинские военные
Мусієнко назвав 3 сценарії завершення війни/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

На думку військового експерта, керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, є три сценарії завершення війни в Україні.

Найкращий сценарій передбачає швидке звільнення усіх окупованих територій, найгірший – затягнення цього процесу на тривалий період часу. Про це Мусієнко сказав в інтерв'ю Главреду.

"Я бачу три сценарії завершення війни. Перший передбачає нашу перемогу. ЗСУ розтрощать російські війська і звільнять усі території. Далі ми будемо говорити про демілітаризацію Росії, позбавлення її ядерної зброї і відшкодування колосальних збитків", – зазначив Мусієнко.

За словами військового експерта, другий сценарій – це певне перемир'я, яке відтягне завершення війни. Війна фактично продовжиться, проте може діяти режим припинення вогню, подібний до того, який був з 2015 року на Донбасі. Можливо, цей режим буде більш контрольованим.

"Наприклад, у підсумку контрнаступу ми звільнимо певні території на півдні та сході, однак не зможемо деокупувати Крим. І тоді буде таке перемир'я. При цьому ми отримаємо гарантії безпеки від партнерів, пришвидшену інтеграцію до Європейського Союзу, взаємодію з Заходом і будемо розбудовувати наш військо-промисловий комплекс", – висловив думку Мусієнко.

Третій сценарій найгірший – це втрата окупованих країною-агресоркою Росією територій на тривалий час. Україна і світ не визнаватимуть ці території "російськими", а процеси звільнення затягнуться.

"Але не виключено, що Києву запропонують вступити до НАТО і Євросоюзу. Пропонуватимуть інтеграцію України до ЄС і Альянсу в межах територій, які вона контролює. Решта територій повернеться під контроль Києва після деокупації, як свого часу було з Німеччиною, коли інтегрували ФРН", – сказав військовий експерт.

Дивіться відео, у якому Олександр Мусієнко назвав сценарії подальших подій у Криму:

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко зазначав, що Україні потрібна пауза, є 4 причини для відкладання контрнаступу на 2024 рік. В України є недостатньо зброї і боєприпасів, щоб завершити контрнаступ уже цього року. Крім цього, штурм виснажливий і не може тривати понад шість місяців поспіль.

Нагадаємо, ЗСУ під Урожайним пішли вперед і захопили нові рубежі. Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника.

Також повідомлялося, що РФ за ранок втратила $32 млн – ЗСУ збили два російські "Алігатори". Один російський Ка-52 був знищений сьогодні вранці на Бахмутському напрямку, другий – в районі Роботиного на Запоріжжі.

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