"Вставай, Донбас": львівський студент постить радянські прапори та називає націоналістів "тваринами"

Маркіян Волосецький / Скріншот

У Львові студент архітектурного факультету університету Львівська політехніка в соцмережах публікує радянську символіку, а також заявляє про безглуздість війни на Донбасі.

Він називає себе русофілом і антинаціоналістом, а також патріотів називає "тваринами", йдеться в повідомленні Telegram-каналу Катарсис.

Зазначається, що студент регулярно публікує в Tik-Tok ролики провокативного змісту.

Під час однієї з трансляцій хлопець продемонстрував прапор Естонської РСР. Також він опублікував відео з маршу до Дня захисника, назвавши патріотів "тваринами".

"Новий сезон передачі " у світі тварин" під'їхав", – йдеться в повідомленні до ролика.

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При цьому маолодий чоловік скаржиться на те, що йому не просто жити у Львові, оскільки він "ультралівий, русофіл, вважає війну на сході України безглуздою і "виводить" з себе викладача історії".

Крім того, він також опублікував провокаційний ролик на пропагандистську пісню "Вставай Донбас".

"Валіть звідси, тут вам не місце зустрічі українських націоналістів", - підписав відео з вівцями хлопець.

У повідомленні відзначається, що молоду людину звати Маркіян Волосецький.

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Нагадаємо, у Харкові з нагоди свята пройшов марш, який не обійшовся без скандальної історії. У Мережу потрапило відео, на якому дівчина, яка вважає себе "експертом в історії України", назвала учасників заходу "бидлом", а гасло " Слава Україні! - Героям слава!" - "нацистським".

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