"Усі замерзнуть": в ОП заявили, що РФ добивається 4-х цілей у своїй терористичній стратегії

Росія на фоні своїх провалів у війні тисне на енергетичну сферу. І її терор спрямований не лише на Україну, а й на Європу.
Країна-агресорка Росія зараз має у своїй терористичній стратегії декілька основних цілей. І так як на фронті її постійно супроводжують невдачі, то РФ спрямовує свій терор в енергетичну сферу.
При цьому цей терор спрямований не лише на Україну, а й на держави Європи. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, оприлюднивши відповідний допис у Twitter.
Він зазначив, що РФ має намір залякати Україну і Європу холодом. Так у державі-агресорці відреагували на поразки російських окупантів на Харківщині, де ЗСУ пішли в успішний наступ на загарбників.
За словами Подоляка, у Росії є чотири головні складові їхньої терористичної стратегії:
- енергетичні протести у Європі;
- "всі замерзнуть", – пропаганда у глобальних медіа;
- демонстративні удари по українських ТЕЦ;
- випросити переговори щодо брехливого "припинення вогню".
Проте він наголосив, що Україна бачить і розуміє усі кроки, які хоче здійснити РФ. Але наша держава не поведеться на російський терор і дотискатиме ворога.
Наступ ЗСУ на Харківщині
У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли у потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, наголосив він.
Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Проте війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.
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