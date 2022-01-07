Все у ямах: в Україні розвалилася міжнародна траса Київ-Чоп

Дороги в Україні / Facebook

Міжнародну трасу Київ-Чоп на Закарпатті визнали небезпечною через аварійну ділянку дороги.

Служба автомобільних доріг Закарпатської області закликала водіїв не їхати по цій трасі.

На розваленій дорозі проїжджало найбільше габаритного транспорту.

"Зазначені дороги в попередні роки практично капітально не ремонтувалися. Однак через знос покриття і через інтенсивні опади, дощ і вологість дуже швидко - протягом 6-12 годин - утворюються ями", – сказано в повідомленні.

Зараз п'ять бригад намагаються ліквідувати ями на дорозі. Однак вони в дощову погоду з'являються у великих обсягах.

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"Велике прохання до учасників дорожнього руху бути обережними, звертати увагу на знаки, дотримуватися безпечної швидкості…

Дороги через перевали:

на Н-09 (Мукачево-Івано-Франківськ-Львів) ,

Р-21 (Долина-Хуст) та Н-13 (Львів-Самбір) відремонтовані і без вибоїн.

Тому рекомендуємо планувати поїздки в бік Львівської та Івано-Франківської областей саме через них", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляли Главред, у Києві на одній з вулиць, незважаючи на серйозний снігопад і негоду, дорожники продовжували укладати асфальт. Очевидців подій обурила така ситуація. Автор відео коментував те, що відбувається із застосуванням нецензурної лексики.

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