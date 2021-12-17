"Багаті, як жителі Версаля": у Києві хотіли посипати дороги сіллю з іонами срібла

У Києві хотіли посипати дороги сіллю з іонами срібла / Фото Reuters

Дарницьке управління освіти в Києві оголосило тендер на закупівлю солі для того, щоби посипати дороги. Заплатити за протиожеледний матеріал були готові майже за 200 тисяч гривень. Причому сіль потрібна була не проста, а з дезинфікуючою дією та іонами срібла.

Як повідомили в Prozorro, Управління освіти Дарницької районної адміністрації Києва планувало закупити 15,5 тонни технічної солі за 199 тисяч 950 грн, тобто за 12 грн/кг. При цьому інші Управління освіти купували технічну сіль за 2-3 грн/кг.

facebook.com/vasyl.zadvornyy

facebook.com/vasyl.zadvornyy

facebook.com/vasyl.zadvornyy

Один з підприємців направив замовнику вимогу внести зміни в документацію.

"Не потрібно вигадувати дезінфікуючі властивості предмета закупівлі, тим більше з вмістом іонів срібла!! Сіль коштує від 2,7 до 3,5 грн. за 1 кг і в природі не існує дорожньої солі, збагаченої сріблом, золотом, платиною", – написав користувач системи.

Однак в управлінні освіти стояли на своєму і підкреслили, що хочуть купити товар саме з такими характеристиками.

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На тендер із закупівлі солі з дезинфікуючим ефектом звернув увагу і директор Державного підприємства Прозорро Василь Задворний.

"Коштує це свято імені Марії Антуанетти в 6 (!) разів дорожче звичайної солі. Ну, тобто десь 166 [зайвих] тисяч грн виплачено просто так. Голосіївське управління освіти, наприклад, закупилося сіллю за 2,25 грн/кг. А на Prozorro Market можна купити технічну сіль за 2,1 грн/кг! "Немає хліба - їжте тістечка" по-дарницьки", - написав Задворний у Facebook.

На даний момент тендер скасували після розголосу. Зазначається, що про інцидент повідомили меру Києва Віталію Кличку.

До слова, іони срібла застосовують для боротьби з мікроорганізмами, але дія їхня поширюється на все живе – бактерії, мікроби, зокрема і корисні. У разі високої концентрації срібло здатне накопичуватися в органах і приводити до аргірозу. Це хвороба характеризується сильною і незворотною пігментацією шкіри, вона стає сріблястого або синювато-сірого відтінку.

Як повідомляв Глвред, минулого року Генеральний штаб Збройних сил України здійснив покупку подарункових ручок Parker з гравіруваннями та позолотою по 8760 грн за штуку.

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