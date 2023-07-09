Все в чорному диму: у Києві потужна пожежа на АЗС, багато постраждалих

Київ охопила потужна пожежа. Поліція перекрила дорогу.

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Пожежа на АЗС в Києві / Колаж Главред, фото скріншот з відео

У Києві на Броварському шосе сталася масштабна пожежа на АЗС у неділю, 9 липня.

Повідомляється, що горить автозаправна станція.

На відео з мережі видно, як піднімаються чорні густі клуби диму від пожежі.

відео дня

Причини пожежі поки не відомі.

За попередніми даними, авто влетіло в резервуар з паливом.

"Щонайменше три людини постраждали в результаті пожежі на АЗС в Києві", - повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

На місці працюють пожежно-рятувальні служби.

Пожежа в Києві - подробиці від Кличка / скріншот

Станом на 16:44 пожежу на АЗС ліквідовано, повідомив мер столиці.

За його даними, вогонь вирував на площі 1500 м кв. зараз рятувальники досі продовжують розвідку приміщень.

"Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років", - додав Кличко.

Авто влетіло у АЗС / t.me/u_now

Дивіться відео потужної пожежі в Києві:

Відзначимо, в Україні роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо зросли більш ніж на 3 гривні. Підвищення пов'язане з поверненням довоєнного оподаткування, а також зростанням акцизів на дизель і бензин.

Керівник консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що ціна на бензин в поточній ситуації зросте в середньому на 7-8 грн на літр. Дизель повинен подорожчати на 5 гривень, газ – на 3 гривні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в липні бензин і дизель подорожчає в середньому на 5 грн. За його словами, підвищення цін посприяє наповненню українського бюджету.

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