Все в чорному диму: у Києві потужна пожежа на АЗС, багато постраждалих

У Києві на Броварському шосе сталася масштабна пожежа на АЗС у неділю, 9 липня.
Повідомляється, що горить автозаправна станція.
На відео з мережі видно, як піднімаються чорні густі клуби диму від пожежі.
Причини пожежі поки не відомі.
За попередніми даними, авто влетіло в резервуар з паливом.
"Щонайменше три людини постраждали в результаті пожежі на АЗС в Києві", - повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
На місці працюють пожежно-рятувальні служби.
Станом на 16:44 пожежу на АЗС ліквідовано, повідомив мер столиці.
За його даними, вогонь вирував на площі 1500 м кв. зараз рятувальники досі продовжують розвідку приміщень.
"Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років", - додав Кличко.
Дивіться відео потужної пожежі в Києві:
Відзначимо, в Україні роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо зросли більш ніж на 3 гривні. Підвищення пов'язане з поверненням довоєнного оподаткування, а також зростанням акцизів на дизель і бензин.
Керівник консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що ціна на бензин в поточній ситуації зросте в середньому на 7-8 грн на літр. Дизель повинен подорожчати на 5 гривень, газ – на 3 гривні.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в липні бензин і дизель подорожчає в середньому на 5 грн. За його словами, підвищення цін посприяє наповненню українського бюджету.
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