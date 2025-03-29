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Все палає, люди в епіцентрі вибуху: РФ влупила по готельно-розважальному комплексі у Дніпрі

Ангеліна Підвисоцька
29 березня 2025, 01:07
261
Внаслідок атаки на Дніпро загинули щонайменше 4 людини, аже близько 20 поранених.
атака на Днепр
Дніпро під масованою атакою Шахедів / Колаж: Главред, фото: Telegram

Що відомо:

  • РФ атакувала Дніпро "Шахедами"
  • Внаслідок атаки згорів готельно-розважальний комплекс
  • У Дніпрі загинули щонайменше 4 людини

Російські окупанти атакували Дніпро "Шахедами". У місті було багато вибухів. Внаслідок атаки згорів готельно-розважальний комплекс Bartolomeo. Відео розлетілись в Мережі.

Шахеди вдарили прямо по комплексу, там здійнялась дуже сильна пожежа. Повністю згорів і великий корабель, який був справжньою родзинкою закладу.

відео дня

Дивіться відео з ударом по Дніпру:

удары по Днепру
Дніпро під масованою атакою Шахедів / фото: скріншот

На момент вибуху у ресторані були люди. Вони показали кадри зсередини закладу, навколо якого вирувала сильна пожежа.

Дивіться відео з ударом по Дніпру:

удары по Днепру
Дніпро під масованою атакою Шахедів / фото: скріншот

Вже відомо про те, що внаслідок атаки загинули 4 людини, кількість постраждалих вже зросла до 19-ти. Ворог запустив для удару по Дніпру понад 20 безпілотників. У місті досі тривають пошуково-рятувальні операції.

Дивіться відео з ударом по Дніпру:

удары по Днепру
Дніпро під масованою атакою Шахедів / фото: скріншот

Мер міста Борис Філатов емоційно відреагував на атаку. Він закликав людей думати про свою безпеку.

"Будь ласка, приберіть пальці з клавіатур, відійдіть від вікон та закінчуйте лити сльози за відомим дніпровським рестораном. Ну що ви за люди? Ну відверто... Це - війна. Жорстока та безжальна. Жоден ваш "постик" у соцмережах не допоможе. Просто намагайтесь перебувати у безпечних місцях та чекайте на офіційну інформацію від військової адміністрації", - написав він.

  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Нацполіція
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Нацполіція
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Нацполіція
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Нацполіція
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Нацполіція

Атаки РФ по містах України 26 березня - останні новини

Як повідомляв Главред, близько 21:00 Харків зазнав масованої атаки російських дронів типу "Шахед". Унаслідок вибухів, за попередньою інформацією, постраждали 9 осіб, зокрема 12-річна дівчина. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти атакували Харків великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед" під час футбольного матчу. Один із дронів упав біля футбольного поля, змусивши гравців залишити поле.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що РФ використовує тактику "роїв Шахедів", концентруючи велику кількість дронів на одну локацію для пробиття ППО.

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаки по Україні. Він вважає, що на тлі таких атак недоречно і некорисно говорити про послаблення тиску на Росію.

"Жодна країна не повинна через таке проходити. І на такому тлі точно недоречно і марно говорити про ослаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо. Росія вбиває кожен день і затягує цю війну", - наголосив глава держави.

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