Територіальні поступки і війна в довгу: в ОП відповіли, чи можливі такі сценарії

Останні місяці Україна та західні партнери активно обговорюють можливі шляхи закінчення повномасштабної війни, що розгорнула країна-агресор Росія. В сторону України звучать різні пропозиції, навіть ті, що не передбачають справедливий мир в нинішніх умовах.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив у коментарі РБК-Україна, що варіанти будь-яких територіальних поступок ворогу, чи затяжної війни не є прийнятними на даному етапі протистояння.
"Наші партнери, деякі з них говорять про те, що війна може бути довгою. А навіщо ви це робите? В мене завжди питання. Ну, дивіться, зрозумілі ресурсні можливості Росії, зрозумілі виробничі можливості Росії, зрозуміли, що Росія сьогодні в ресурсному дефіциті, так само як і Україна. І тому спирається на ресурсні можливості Ірану, Північної Кореї", - зауважив Подоляк.відео дня
Через тяжкі соціальні випробування країни-агресора розмови про війну в довгу радник голови ОП називає недоцільними. Водночас, він наголосив, що зараз є три важливі фактори для закінчення війни в Україні.
Перший - це якраз політичні рішення іноземний лідерів та організацій, як от НАТО. Другий полягає в економічний рішеннях, наприклад, щодо використання заморожених активів Росії, чи введення ембарго.
Ключовим фактором Подоляк називає збільшення можливостей для ударів по території ворога. У цьому важливу роль зіграють як і інвестиції у військове виробництво, так і постачання західної техніки.
"Ну, це настільки вже очевидно, що тут не треба говорити про "10-річчя", "2026 рік", "треба поступитися з територіями". Це все якась дивна історія для мене. Чому? Тому що на початку повномасштабного вторгнення я б це розумів. Сьогодні - жодної логіки. Просто заявляють тези, які не можна логічно пояснити", - додав він.
Хто такий Михайло Подоляк?
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.
Можливість закінчення війни в Україні
Нагадаємо, що Україна перейшла до рішучих кроків, аби зупинити російську агресію. Зокрема експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зазначив, що візит Зеленського до США є підготовкою сильної позиції для переговорів із РФ.
Хоча напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що так званий план перемоги не передбачає негайні переговори з Росією, однак він стане містком до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну.
Напередодні командир спецпідрозділу БпАК "Птахи Мадяра" Роберт Бровді "Мадяр" повідомляв, що на його думку, війна в Україні може призупинитися протягом року. Він зазначив, що це, імовірно, станеться через накладення, зокрема політичних, обставин іззовні.
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