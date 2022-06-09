Ворожий штурм під Бахмутом нарвався на потужну відповідь ЗСУ: рашисти відійшли з втратами

ЗСУ зупинили ворожий штурм на Донбасі / УНІАН

На Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Як підкреслив він в ході брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ, ворог проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат і був змушений відвести свої підрозділи на відновлення.

За його словами, на Сіверському напрямку противник веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Сєвєродонецьк. Успіху в даний час не має. На Лиманському напрямку ворог здійснює підготовку до проведення наступу на Слов'янськ. На харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, нанесенні вогневого ураження силам оборони.

У разі успіху противник має намір взяти під повний контроль територію Херсонської області, "оволодіти містом Миколаєвом і створити умови для наступу на Одесу", сказав Громов.

На Криворізькому, Запорізькому і Миколаївському напрямку противник веде позиційну оборону. Здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ, зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів. Водночас не залишає спроб відновити наступальні дії на цих напрямках з метою виходу на адміністративний кордон Запорізької області.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 31 тисячу. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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