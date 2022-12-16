Вороги випустили по Україні 60 ракет: у Повітряних силах озвучили деталі обстрілу

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат озвучив подробиці атаки російських окупантів на Україну - вони випустили понад 60 ракет.

Юрій Ігнат - речник ПС ЗСУ / колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Російські окупанти випустили під час чергового масованого обстрілу 16 грудня по об'єктах в Україні понад 60 ракет. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

"Відомо понад 60 ракет, які летіли територією України. Випущені традиційно з літаків Ту-95 - ракети Х-555 і Х-101", - сказав він.

Крім того, каже Ігнат, українські офіцери зафіксували пуски ракет "Калібр" з Чорного моря, а також запуски ракет з комплексу "С-300".

Далі, спікер розповів про те, що в обстрілі брали участь бомбардувальники Ту-22 М3, що пускають ракети Х-22. До того ж, в небі радари засікли польоти літаків МіГ-31к, носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал".

Ракетний удар РФ по Україні 16 грудня

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім передавати, що російські окупанти запустили по Україні близько 60 ракет вранці 16 грудня. Після цього він заявляв, що окупанти зробили ще два залпи ракетами "Калібр". Потім повідомлялося вже про третю хвилю запуску ракет.

У різних в Києві і ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

Три удари були нанесені по критичній інфраструктурі Харківщини, також окупанти вдарили по енергооб'єктах в інших областях. У столиці України сталися вибухи в Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Під завалами опинилися люди. Звідти вже дістали дівчинку. Який стан у дитини, поки невідомо.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної та технічної води.

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