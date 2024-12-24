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Пішли ва-банк на ключовій ділянці: на яких на трьох напрямках РФ посилила штурм

Даяна Швець
24 грудня 2024, 21:28
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Ворог наразі наступає з технікою, що раніше було дуже рідкісним явищем.
Пішли ва-банк на ключовій ділянці: на яких на трьох напрямках РФ посилила штурм
Окупанти ведуть активні штурмові дії на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, DeepState

Про що сказала речниця ОТУ "Луганськ":

  • Ворог використовує техніку по всьому фронту
  • Росія активізувала штурми на трьох напрямках фронту
  • В Торецьку ситуація найгірша - з початку доби ворог провів 11 штурмів

Російські війська активно застосовують військову техніку на трьох напрямках: Краматорському, Торецькому та Сіверському.

Деталями поділилася під час телемарафону речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

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За її словами, раніше основна активність техніки противника спостерігалася лише на Сіверському напрямку, але тепер вона задіяна одразу на всіх трьох.

Крім того, окупанти значно активізували штурмові дії, посилюючи тиск на українські сили.

"Зараз ми бачимо, що ворог наступає на усіх напрямках, буквально справді на усіх – на Торецькому, на Краматорському, на Сіверському і наступає з технікою, що раніше було дуже рідкісним явищем. Раніше тільки на Сіверському напрямку вони застосовували техніку, а тепер на всі трьох. Ворог посилив свої штурми, проводить дуже активну роботу на цих напрямках", – розповіла Бобовнікова.

За словами Бобовнікової, Сили оборони посилюють пильність.

"Перш за все - це використання БПЛА. Ми посилюємо наш передній край, де можливо і якщо можливо ми підтягуємо також резерви, посилюємося. Готуємося до ще більшої активізації ворога на цих напрямках", - заявила Бобовнікова.

На жаль, зараз найскладніша ситуація, за словами речниці, в Торецьку. Річ у тім, що з початку цієї доби ворог провів 11 штурмів й деякі з них ще тривають.

"Насправді тут ситуація дуже напружена. Бої ведуться за кожен будинок й треба розуміти, що десь вони можуть просунутися на один будинок й буквально на наступний день цей будинок ми вже відбиваємо. На північній околиці Торецька - селище Неліпівка, ворог починає застосовувати техніку. За минулу добу там відбувалися бої із застосування бойових броньованих машин, багі, мотоциклів. Раніше ми цього не спостерігали, а зараз ворог активізувався", - розповіла Бобовнікова.

Окрім цього, за словами речниці, поруч з Часовим Яром агресор також почав використовувати техніку.

Пішли ва-банк на ключовій ділянці: на яких на трьох напрямках РФ посилила штурм
Часів Яр - що відомо/ Инфографика: Главред

"Тут, так само як й в Торецьку, є велика складність для того, щоб використовувати бойові броньовані машини й танки. Все через те, що в міській забудові вони не такі ефективні й ними важко маневрувати, тому їх зазвичай не використовують. Однак вже декілька днів підряд ми спостерігаємо ситуацію, коли навпроти Часового Яру виїзджає танк, стріляє з закритих позицій й повертається назад", - сказала Бобовнікова.

Ситуація на фронті - що відомо

Як писав Главред, нещодавно керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут прокоментував плани РФ щодо повторного наступу на Сумщину. За його словами, Росії вигідно розширення лінії фронту.

Своєю чергою колишній речник Генерального штабу Владислав Селезньов пояснив, для чого насправді росіяни хочуть форсувати Дніпро. Наразі противник перекидає специфічне устаткування та обладнання, яке можете свідчити про підготовку до форсування.

Водночас у DeepState розкрили ситуацію у Макарівці. За даними інформаційного OSINT-проєкту, ЗСУ вдалось вирватись із оточення.

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Що таке ОТУ "Луганськ"?

Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" (скорочено - ОТУ "Луганськ") - угруповання українського війська та район його дій в рамках війни на Сході України, пише Вікіпедія.

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