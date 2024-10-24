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Ворог готує "ударний кулак": експерт окреслив можливий напрямок атаки

Маріна Фурман
24 жовтня 2024, 23:03
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На думку військового аналітика, РФ готує новий наступ на Запорізькому напрямку.
ВСУ
Ворог готує новий наступ / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти можуть готуватися до нового наступу у Запорізькій області вже на початку листопада. Таку думку висловив Віталій Кононученко, журналіст, OSINT-аналітик, військовий оглядач в етері Громадського радіо.

За його словами, на Запорізькому напрямку ворог накопичує сили також росіяни зараз масово проводять тренування поблизу Мелітополя, Бердянська та ще у деяких селах на півдні Запорізької області.

"Ця підготовка відбувається далеко від лінії фронту, яка проходить значно північніше, за 40 км до Запоріжжя", - розповідає аналітик.

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Окрім цього, в регіон частково переміщуються інші підрозділи РФ. Триває перекидання з інших напрямків для формування значно потужнішого наступального потенціалу.

"Стягуючи свої сили, вони намагаються претендувати на проведення більш потужних штурмових дій. Знову ж таки, за нашими даними, окупанти планують на Запорізькому напрямку вийти до кордонів Дніпропетровщини та досягти такої собі пропагандистської цілі. Типу "ось дивіться ми біля Дніпропетровської області впритул", - пояснює оглядач.

Віталій Кононученко додає, що українські військові, які тримають оборону на Запорізькому напрямку теж підтверджують певне скупчення росіян на тренувальних полігонах. За словами захисників, ворог наразі "промацує" певні ділянки фронту для того, щоб виявити слабкі сторони української оборони.

Хто такий Віталій Кононученко

Віталій Кононученко - журналіст, OSINT-аналітик, військовий оглядач.

Спеціалізується на аналізі супутникових знімків і втрат військової техніки. Магістр НаУКМА за спеціальністю "Журналістика"

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що російські окупанти можуть розпочати штурмові дії на Запорізькому напрямку орієнтовно через тиждень. Наразі ворог здійснює розвідувально-пошукові дії.

Раніше український офіцер Волошин попереджав про те, що в разі прориву росіян на цьому напрямку, РФ може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, що йдуть із Запоріжжя на схід України, де Сили оборони тримають Донецьку та південну частину Запорізької області.

Водночас речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповідав, що окупанти можуть поставити собі за мету відновити наступальні дії на Запорізькому напрямку. Однак, поки що про підготовку так званого ударного кулака для масштабного наступу на Запоріжжя не йдеться.

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