Ворог хоче захопити лівий берег річки Оскіл: відомо, чи відходитимуть ЗСУ

Навіть втрачаючи живу силу сотнями, окупанти територіальних успіхів не мають.

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Бої біля річки Оскіл / колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap

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Ворог намагається захопити лівий берег річки Оскіл

Армія РФ також прагне захопити Колесниківку

Окупанти втрачають дуже багато живої сили

Сили оборони стоять на лівому березі річки Оскіл і звідти йти не збираються. Про це заявив заступник командира батальйону ударних БпАК Ахіллес 92 ОШБр Олесь Маляревич в ефірі телеканалу Еспресо.

За його словами, бригада працює на двох напрямках: на півночі Харківщини, це Глибокі Липці, та на Куп'янщині.

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"В районі Глибоких Липців оборона надійна, ворог успіхів не має, але періодично противник намагається штурмувати. На Куп'янському напрямку дуже велика територія бойових дій. Ворог намагається захопити лівий берег річки Оскіл, пробуючи перепливати річку на плотах", - пояснив він.

Маляревич додав, що у ворога була мета захопити лівий берег річки Оскіл й рухатись далі ще до 1 листопада, потім до 1 січня. Наразі Сили оборони стоять на лівому березі річки Оскіл й звідти йти не збираються.

"В районі Кругляківки й Колесниківки ворогу не вдалося розширити плацдарм. Вони намагаються лізти зі сторони Борової. Ворог прагне захопити Колесниківку, щоб розширятися. Але там працює декілька дуже потужних бригад", - зауважив заступник командира.

Він також наголосив, що окупанти втрачають дуже багато живої сили.

"Але ми не можемо зрозуміти, чому їх це не зупиняє. Навіть втрачаючи живу силу сотнями, вони на цьому напрямку територіальних успіхів не мають", - підсумував Маляревич.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, речник ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти змінили тактику наступу на Покровськ Донецької області. Ворог намагається обійти місто з заходу через малі села та лісопосадки, щоб перекрити логістику ЗСУ.

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Речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ Дмитро Запорожець заявив, що російські окупанти контролюють частину Торецька Донецької області, проте значна територія міста знаходиться під вогневим впливом українських бійців.

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Що відомо про 92 ОШБР 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка (92 ОШБр) — формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю в бригаду. Дислокується у с. Клугино-Башкирівка, Чугуївський район, Харківська область. Належить до Оперативного командування "Схід". З початком російсько-української війни 2014 року незначні сили бригади перебували у Харківській області і лише в серпні 2014 року ротно-тактична група була направлена на Донбас у спробі деблокувати оточені під Іловайськом війська. Надалі брала участь у багатьох боях, зокрема у захопленні спецпризначенців ГРУ під Щастям. З 2022 року брала участь у відбитті російського повномасштабного вторгнення на харківському напрямі, і у осінньому контрнаступі, повідомляє Вікіпедія.

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