Ворог робить ставку на малі штурмові групи: речник пояснив нову тактику РФ

Окупанти відмовились від тактики застосування великої кількості бронетехніки.

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Окупанти штурмують малими групами / Колаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Основне:

Загарбники почали дозовано використовувати свою техніку

Окупанти проводять штурми малими групами

Армія РФ відмовляється від штурмів "в лоб"

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей, ворог намагається захопити якомога більше українських територій. При цьому армія РФ почала дозовано використовувати свою техніку. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти застосовують тактику малих штурмових груп на лінії бойового зіткнення замість "масованих механізованих накатів".

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На більшості напрямків росіяни вдаються до тактики "інфільтрації" особового складу та його розосередження: це коли штурмові групи підтримуються невеликою групою бронетехніки.

Окупанти також використовують тактику чергування малих піхотних штурмових груп з легкою неброньованою технікою.

"Ворожі штурмовики намагаються інфільтруватися до наших позицій, потім розосереджуються і закріплюються...Окупанти відмовились від тактики застосування великої кількості бронетехніки, адже цьому не сприяють погодні умови, і Сили оборони докладають зусилля, щоб техніки було якомога менше.", - пояснює Волошин.

Крім того, росіяни намагаються не штурмувати "в лоб", а прориватися через ліві та праві фланги.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, у середу, 18 грудня, на Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили механізований наступ російських окупантів, уразили та знищили багато ворожої техніки. Відомо, що загарбники намагалися розширити плацдарм біля річки Оскіл.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомляв, що на кількох напрямках фронту активізувався наступ російської окупаційної армії. Тривають важкі бої. Головком додав, що Сили оборони України не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків.

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов також розповідав, що особливо цікавими окупантам є Покровський та Курахівський напрямки. Саме вони важливі для безпосереднього виходу на адміністративні кордони Донецької області з можливістю перенесення театру бойових дій на територію Дніпропетровської області.

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Хто такий Назар Волошин? Назар Волошин - речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", що створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році і відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення. Раніше працював в Організації Об'єднаних Націй.

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