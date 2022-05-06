Можливі масові обстріли: українців попередили про небезпеку 8 і 9 травня

Окупанти 8-9 травня можуть масово обстрілювати українські міста – РНБО/ УНИАН

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і бути максимально обережними 8 і 9 травня. Окупанти можуть влаштувати у ці дні масовані обстріли українських міст.

Загарбники можуть посилити терор проти мирного населення, адже не мають суттєвих успіхів на фронті, попереджають у Раді національної безпеки та оборони.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні", – йдеться у повідомленні.

А РНБО закликали уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги у ці дні, а також дотримуватись правил у разі запровадження комендантської години.

Раніше повідомлялося, що українські військові підбили українським "Нептуном" російський фрегат "Адмірал Макаров". На борту корабля сильна пожежа, повідомив український нардеп Олексій Гончаренко.

Раніше журналіст-розслідувач видання Христо Грозєв зазначав, що генералітет РФ саботує війну проти України. Велика частина військового керівництва російської армії так чи інакше не підтримує війну Росії проти України. Ідеологічно вірять у "необхідність війни" не більше десяти людей.

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