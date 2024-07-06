"Можливо, війна наближається до кінця": професор здивував прогнозом

Ключовим питанням є те, чи зацікавлений закінчити війну російський диктатор Володимир Путін, каже Грицак.

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Війна проти України може наближатись до кінця, оскільки "великі гравці" у світі хочуть її закінчити / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Війна країни-агресорки Росії проти України може наближатись до кінця, оскільки "великі гравці" у світі хочуть її закінчити. Про це заявив історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в інтерв'ю Radio NV.

"Зараз дедалі частіше з’являються сценарії завершення війни, які припускають втрату територій Україною. І сама поява такої кількості сценаріїв говорить, що, можливо, війна наближається до кінця, тому що є зацікавленість великих гравців її закінчити", — сказав Грицак.

За його словами, ключовим питанням є те, чи зацікавлений закінчити війну російський диктатор Володимир Путін, відповіді на нього наразі немає.

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"Але я припускаю, що йде гра на підвищення ставок", — зазначив професор Українського католицького університету.

Хто такий Ярослав Грицак? Ярослав Йосипович Грицак — український історик та публіцист. Доктор історичних наук, професор Українського католицького університету у Львові. Директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету ім. І.Франка, гість-професор (1996—2009) Центральноєвропейського університету у Будапешті, перший віце-президент (1999—2005) Міжнародної асоціації україністів. Головний редактор наукового річника "Україна модерна", член редакційної колегії часописів Ab Imperio, Judaica Ukrainica, "Критика", Slavic Review, член наглядової ради журналу Harvard Ukrainian Studies. Почесний професор НаУКМА. Викладач курсів "Історія України" та "Великі книги" в Українській академії лідерства й онлайн-курсу "Вибрані питання європейської історії" на платформі Prometheus. Має понад 500 наукових публікацій на історичну тематику. Відомий також своїми публіцистичними творами, повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду спрогнозував, якщо у війну на боці Росії вступить КНДР, чи може це бути підставою для того, щоб на боці України почали воювати військовослужбовці інших європейських країн, які вже заявляли про готовність надати свої війська.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що війна може завершитись тоді, коли Путін буде зазнавати настільки непоправних втрат, що навіть в середньостроковій перспективі у нього не буде можливості оговтатись.

В той же час, президент Володимир Зеленський переконаний, що вже цього року можна змусити країну-агресорку Росію припинити війну проти України.

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