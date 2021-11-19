"Стіна" на кордоні з РФ і Білоруссю і вогнева відсіч: Україна вводить ешелонне прикриття

В Україні вводять ешелонне прикриття при захисті кордону / УНІАН

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що охорона державного кордону з Білоруссю здійснюватиметься з урахуванням нових викликів і загроз.

Про це Монастирський сказав під час виступу у Верховній Раді на годині запитань до уряду, трансляція велася на офіційному сайті Рад.

Глава МВС уточнив, що вже задіяні оперативні резерви Національної гвардії і Національної поліції.

Тактика ешелонного прикриття: як захистять кордон

"В охороні державного кордону ми будемо задіяти тактику ешелонного прикриття державного кордону. Так, перший склад ешелону буде без зброї, тільки із захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для особового складу другого ешелону передбачено використання спеціальних засобів і зброї. І ми розуміємо, що в разі загрози життю і здоров'ю прикордонників - правоохоронців ми будемо застосовувати всі належні і передбачені законом засоби захисту, в тому числі вогнепальну зброю", - підкреслив Монастирський.

Введення НС на кордоні: головна умова

При цьому Монастирський попросив Верховну Раду бути готовою ввести надзвичайний стан в областях на кордоні з Білоруссю через ймовірний наплив нелегальних мігрантів.

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"Оцінка всього комплексу ризиків і загроз міграційної кризи підштовхує до висновку: у разі необхідності Верховній Раді України потрібно бути готовою розглянути питання про введення надзвичайного стану в прикордонних областях або в прикордонних районах у відповідних прикордонних областях", - сказав Монастирський.

На кордон перекинули авіацію і нові підрозділи

Глава МВС каже, що при захисті кордону головна мета - визначити базові точки формування резерву, які повинні досягти критичних точок кордону протягом від 30 до 60 хвилин. Це нормативний час, протягом якого після отримання інформації від розвідувальних органів повинні бути перекинуті необхідні сили і засоби.

Також заплановано проведення навчань, в яких будуть задіяні підрозділи МВС, ЗСУ, територіальної оборони та громадських формувань з охорони громадського порядку.

Монастирський підкреслив, що раніше були визначені найбільш вразливі ділянки держкордону з Білоруссю.

"Залучена до чергувань авіація Міністерства внутрішніх справ - це до 15 вертольотів, два літаки, 44 безпілотних літальних апарати", - додав міністр.

"Стіна" на кордоні з РФ і Білоруссю

Монастирський розповів, що майбутній український інтелектуальний кордон має виконувати кілька функцій.

Першою функцією є захист від диверсійних і розвідувальних груп з території держави-агресора. Друга функція - захист української економіки від контрабанди, а третя – захист від потоків нелегальних мігрантів, додав він.

Монастирський підкреслив, що ще однією функцією є захист від проникнення на територію України лідерів і членів міжнародних організованих злочинних угруповань.

Міністр вважає, що найбільш раціональним рішенням є будівництво вздовж усього кордону суцільного паркану, сітки та колючого дроту зі стовідсотковим покриттям кордону інтелектуальними системами цілодобового відеоспостереження та сигналізації.

За його словами, ця система зможе виявляти об'єкти, що наближаються до кордону на відстані від 5 до 15 км.він зазначив, що на кордоні з РФ і Білоруссю доцільно будувати протитранспортний Рів для ускладнення прориву механізованих підрозділів ворожої армії.

Криза на кордоні Білорусі та Польщі

Раніше Україна посилила охорону кордону у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності країни.

Як відомо. з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі.

Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

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