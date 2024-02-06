'Харківська операція': експерт назвав, які міста в зоні ризику наступу окупантів

Окупанти спробують вийти на район Лимана і вже звідти тиснути на фланги українських військ.

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Коли окупанти можуть почати новий наступ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

В інтервʼю Главреду співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів, коли Росія може почати новий прорив на фронті та чи зможуть окупанти розпочати харківську операцію.

"Помилково вважати, що росіяни наважаться на широкомасштабний наступ. Наступ Росії вже триває з жовтня і не припинявся ні на добу. Тому перед початком нового наступу спочатку треба отримати підтвердження того, що завершився поточний. На Купʼянському та Лиманському напрямках зосереджено 120 тисяч військових, це основне угруповання російських військ за чисельністю по кількістю техніки. 1 300 одиниць техніки, найбільш боєздатні підрозділи, перша танкова армія, яка до останнього часу вважалася нічним кошмаром країн НАТО. Це пріоритетний напрямок для РФ", - пояснив експерт.

Однак, Снєгирьов повідомив, що росіяни, ймовірно, підуть не на Харків. Згідно наявної інформації, вони спробують вийти на район Лимана, і, відповідно, вже звідти тиснути на фланги українських військ у Донецькій області - Краматорськ та Словʼянськ.

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"Харків - це місто-мільйонник. Якщо росіяни вели бої за Бахмут з 60 тисячами населення тривали 9 місяців, то скільки вони Харків будуть брати?! А враховуючи те, що це не лютий 2022 року, і все-таки до оборони Харкова і Харківської області підготувалися, то росіяни там завʼязнуть. Вони можуть сказати, що Харків - це "російське" місто, але вуличні бої - це бої високої інтенсивності, і Путін прекрасно розуміє, що просто так взяти Харків йому не вдасться", - додав експерт.

Нагадаємо, що експерт назвав напрямок головного удару РФ, де може відбутись масований наступ. Аналітик Дмитро Снєгирьов зазначив, що план російського військово-політичного командування полягає в тому, щоб змусити Україну розпорошувати сили і ресурси.

ЗСУ важко тримати оборону через нестачу зброї. В ISW розповіли про новий наступ РФ - російські окупаційні війська користуються дефіцитом боєприпасів в Україні. ЗСУ іноді можуть завдавати ударів по артилерії РФ, але їм бракує боєприпасів.

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